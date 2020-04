Gekochte tickets voor Festival Dranouter blijven twee jaar geldig: “Alleen dankzij deze werkwijze kunnen we volgend jaar een nieuwe editie organiseren” Christophe Maertens

24 april 2020

13u06 0 Ieper Net als voor andere festivals blijven de gekochte tickets voor Festival Dranouter twee jaar geldig. “Alleen dankzij deze werkwijze kunnen we volgend jaar een nieuwe editie organiseren.”

“Belgische festivals bieden hun bezoekers zoveel mogelijk de kans om in betere tijden van hun uitgekozen evenement te genieten onder het motto ‘Save Your Ticket’. Had je al een ticket gekocht voor Festival Dranouter 2020, dan blijft dat geldig voor de edities van Festival Dranouter in 2021 of 2022", zegt organisator Bavo Vanden Broeck. “Je hoeft verder niets te doen, behalve je ticket bewaren en het in 2021 of in 2022 aanbieden aan de ingang. Aangekochte tickets voor 2020 zullen aan de ingangscontrole op het festivalterrein toegang krijgen voor een van deze twee edities. Schrijf het al in je agenda: Festival Dranouter 2021 vindt plaats op 6, 7 en 8 augustus 2021 en in 2022 zal dat op 5, 6 en 7 augustus zijn. Ben je als tickethouder verhinderd op deze twee nieuwe data, door bijvoorbeeld langdurige ziekte of verhuis naar het buitenland, dan kun je na die twee jaar toch nog je geld terugvragen. Je kunt echter ook je ticket omzetten in een donatie door gewoon een nieuw festivalticket te kopen voor de volgende editie. Zo ondersteun je artiesten, de organisatie en honderden mensen achter de schermen.”

Steunbetuigingen

Alleen dankzij deze werkwijze zijn de organisatoren in staat om volgend jaar een nieuwe editie te organiseren. “Vorige week moesten we noodgedwongen de stekker trekken uit editie 2020. Niet iets om blij van te worden, maar dat werden we wel van alle lieve woordjes, memorabele anekdotes, honderden reacties en mailtjes. Dat doet ontzettend veel deugd. Talloze mensen contacteerden ons om deze werkwijze zelf spontaan voor te stellen. Dat maakt het voor ons overduidelijk: Festival Dranoutergangers zijn de beste.” Meer info op www.festivaldranouter.be.