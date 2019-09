Gefaalde ondernemers Egliseum opnieuw vrijgesproken Wouter Spillebeen

20 september 2019

16u42 0 Ieper Het Oostendse koppel dat van de ontwijde Karmelietenkerk in Ieper een tentoonstellingsruimte wilde maken, is in beroep opnieuw vrijgesproken. Ze werden ervan verdacht investeerders te hebben bedot voor 1.059.000 euro en riskeerden celstraffen van twaalf maanden. Volgens de rechter is er te weinig bewijs dat ze kwade bedoelingen hadden.

“Megalomanie is niet strafbaar”, pleitte de advocaat van Luc F. (58) en Vera M. (49) in het Gentse hof van beroep. Het duo had een grote droom. Ze wilden de Karmelietenkerk ombouwen tot tentoonstellingsruimte die het Egliseum zou heten. Ze zagen het groot en wilden onder andere het befaamde terracottaleger van Xi’an naar Ieper halen.

Om het project en de aankoop van de kerk te financieren, haalde het koppel via een vzw geld op bij minstens 22 investeerders. Daarna droeg de vzw de kerk over aan nv Envinyatar, die de tentoonstellingen moest organiseren. Maar een jaar later ging die nv failliet. De investeerders, die hun geld in de vzw hadden gestoken en niet in de nv, konden hun geld niet terugvragen.

Volgens de advocaten van de investeerders waren hun cliënten opgelicht. Maar de verdediging opperde dat ze niet oneerlijk waren, maar wel gefaald hadden als ondernemers. “Alles wat we hadden, hebben we in het project gestoken”, sprak Luc F. in het hof. In eerste aanleg werd het koppel vrijgesproken, maar het openbaar ministerie ging in beroep. De vrijspraak werd vrijdag bevestigd in beroep.