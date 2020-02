Geert Vanlangendonck stopt als voorzitter PVDA Ieper-Westhoek: op 17 maart maakt de partij opvolger bekend Christophe Maertens

20 februari 2020

18u14 0 Ieper Op 17 maart duidt de partij PVDA Ieper-Westhoek een nieuwe voorzitter aan, nadat eerder huidig voorzitter Geert Vanlangendonck te kennen gaf er mee te stoppen. Vanlangendonck wil zich meer focussen op het provinciaal niveau.

“PVDA Ieper-Westhoek kon jarenlang rekenen op Geert Vanlangendonck die de rol van lokaal voorzitter met overtuiging op zich nam. Geert zal zijn engagement voor de partij vanaf dit jaar echter meer concentreren op een provinciaal niveau. Ook lokaal blijft hij natuurlijk zeer actief. De nieuwe uitdaging van Geert brengt met zich mee dat de lokale werking een nieuwe voorzitter heeft aangeduid. Wie dat geworden is, zal de partij bekend maken tijdens een persvoorstelling op 17 maart”, klinkt het bij de partij.

Die avond organiseert PVDA ook een pensioencafé. Federaal PVDA-volksvertegenwoordiger Steven De Vuyst zal er uitleg geven over de pensioenplannen van de partij. “Geruggesteund door meer dan 160.000 ondertekenaars - en de teller blijft stijgen - heeft de partij de allereerste burgerwet ingediend. We willen hiermee voor iedereen een netto-minimumpensioen van 1.500 euro waarborgen”, aldus de PVDA. De voorstelling van de nieuwe voorzitter en het aansluitend pensioencafé zal plaatsvinden op dinsdag 17 maart om 19.30 uur in de platenzaak en kroeg Vinyl & Chill in de Elverdingestraat in Ieper.