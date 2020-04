Geen Vlaams Belang meer in Ieperse gemeenteraad, kopstukken verlaten partij na vertrouwensbreuk: “We blijven zetelen, maar onder een andere naam” Christophe Maertens

10 april 2020

14u57 0 Ieper Vlaams Belang-fractieleider Nancy Six stapt uit de partij na een vertrouwensbreuk met het nationaal bestuur. Ook gemeenteraadslid Saskia Dehollander en vier andere bestuursleden verlaten de partij. Daardoor zetelt er geen Vlaams Belang-fractie meer in de Ieperse gemeenteraad.

Nancy Six is sinds 2007 gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang in Ieper. “Het is met gemengde gevoelens dat ik de partijdeuren achter mij dicht doe”, zegt Six. “Mijn beslissing werd voorafgegaan door enkele slapeloze nachten en diepgaand gesprekken met vertrouwelingen.” Six kocht haar eerste partijkaart begin de jaren ’80. “Ik stond sindsdien als vurige militant op de barricade”, verzekert ze. Een eerste teken aan de wand was een misgelopen mandaat in de Kamer door haar zesde plaats op de verkiezingslijst van 2019. Ondertussen is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen Six en het nationale partijbestuur, nadat volgens Six een beloofd arbeidscontract er niet kwam. “Voor mij was dat de druppel die de emmer deed overlopen”, zegt ze.

Nog vier bestuursleden

Ook fractiegenote Saskia Dehollander stapt uit ongenoegen uit de partij. Zij kwam in het najaar van 2019 als opvolger in de gemeenteraad. Het vertrek van de twee vrouwen heeft gevolgen voor de lokale afdelingswerking, want nog vier andere bestuursleden stappen mee op uit solidariteit met Six.

Six en Dehollander blijven in de Ieperse gemeenteraad zetelen. “We gaan dat doen onder een andere nog te bepalen fractienaam”, legt Six uit. “Met volle moed smeden we nu toekomstplannen. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om vanaf de volgende gemeenteraadszitting onder de nieuwe naam te zetelen.

Met dezelfde inzet

Eens dat achter de rug is, zal werk gemaakt worden van een bijhorende ‘afdelingswerking’ met oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Six beseft dat veel van haar kiezers waarschijnlijk ontgoocheld zullen zijn over haar beslissing. “Ik hoop echter dat ze begrijpen dat het ontslag een principiële beslissing is. Ik zetel binnenkort onder een nieuwe partijnaam, maar mijn inzet voor de Ieperlingen zal daar niets aan veranderen. Ik bedank iedereen voor het vertrouwen en ik hoop dat mensen in toekomst niet zullen nalaten mij hun vertrouwen te geven.”

