Geen tweede editie van de Great War Remembrance Race: “Herdenkingen rond WO I zijn voorbij, we moeten de citroen niet blijven uitpersen” Erik De Block Christophe Maertens

07 juni 2019

17u39 3 Ieper Verrassend wielernieuws. Er komt dit jaar geen tweede editie van de Great War Remembrance Race. De koers werd vorig jaar rechtstreeks op Sporza uitgezonden en was voor Ieper en de regio uiteraard mooie promotie. “We konden de wedstrijd dit jaar niet optillen naar het voor ons gewenste niveau”, zegt Tomas Van Den Spiegel van het organiserend Flanders Classics.

De wedstrijd was gepland op vrijdag 23 augustus, daags voor de start van de Vuelta, de Ronde van Spanje. Datzelfde weekend vindt op zondag ook de Cyclassics Hamburg, tellend voor de WorldTour. “Door die concurrentie in dezelfde periode is het moeilijk om voldoende WorldTour-teams aan te trekken”, legt Tomas Van Den Spiegel uit. De Great War Remembrance Race stond in augustus 2018 voor het eerst op de kalender, honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. De wedstrijd werd net daarom in het leven geroepen: door te koersen op het historische strijdtoneel brachten de renners een sportief eerbetoon aan het einde van de Groote Oorlog.

Westhoek als wielerregio

De organisatie was in handen van Flanders Classics, de overkoepelende organisatie van zes Vlaamse voorjaarsklassiekers, waaronder Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. “We moeten toegeven dat het er dit jaar niet naar uitzag dat we een wedstrijd zouden kunnen aanbieden die bij ons paste”, gaat Van Den Spiegel verder. “We blijven wel geloven dat de Westhoek het potentieel heeft om uit te groeien tot een toonaangevendere wielerregio. Gent-Wevelgem bewijst dit al sinds 2013 met haar baseline In Flanders Fields en haar unieke parcours langs monumenten en begraafplaatsen uit WO I. De wedstrijd zal ook in de toekomst een sportief eerbetoon blijven brengen aan het einde van de Groote Oorlog.”

Niet goedkoop

Het stadsbestuur van Ieper is op de hoogte van de beslissing. “We hebben mee die beslissing genomen”, verklaart schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper). “De organisatoren konden de wedstrijd niet op een hoger niveau brengen, zodat die zou blijven plaatsvinden op een vrijdag. Dat betekent dat we het centrum van de stad moeten afsluiten, wat niet evident is. Bovendien viel de koers vorig jaar samen met de slotdag van de Vierdaagse van de IJzer. Trouwens, we hebben Gent-Wevelgem. Is het dan niet beter daar vol op in te zetten? We mogen het de burgers ook niet beu laten worden. Daarnaast is zo’n koers niet goedkoop. Vorig jaar legden we er als stad vijftigduizend euro voor neer, wat toch niet niets is. De Great War Remembrance Race was vooral aan WO I verbonden. De herdenkingen rond honderd jaar Eerste Wereldoorlog zijn nu voorbij, we moeten de citroen niet blijven uitpersen.”