Geen triatlon op 20 september in Ieper, ook duatlon gaat niet door

Christophe Maertens

26 april 2020

16u06 0 Ieper Triatlon en Duatlon Team Ieper annuleren de duatlon op 1 juni en de triatlon op 20 september. De organisatoren vinden het onverantwoord om twintig dagen na de deadline op grote evenementen al meteen duizenden mensen te laten samenkomen voor de sportmanifestatie.

“Door de huidige maatregelen en de voorspellingen voor de komende maanden zien wij ons genoodzaakt om de Sportics Duatlon op 1 juni én de Eskimoo Triathlon op 20 september niet te laten doorgaan”, aldus de organisatoren.

“1 juni is heel dichtbij en dus meer dan te begrijpen, 20 september lijkt veraf, maar als alle grote evenementen tot eind augustus nu al verboden worden, vinden wij het onverantwoord om dan twintig dagen later ineens een paar duizend mensen samen te brengen op en naast het parcours. Hopend op uw begrip nodigen wij jullie nu al uit in 2021 op de Crossduatlon in Westrozebeke op zaterdag 30 januari, de Duatlon in Ieper op maandag 24 mei en de Triatlon in Ieper op zondag 19 september. Hou het veilig en gezond! Blijven sporten! Groeten van ons allen.”

Meer info in verband met terugbetaling of een tegoed voucher volgt nog.