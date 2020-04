Geen straf voor automobilist na ongeval met motorrijdster, wel volledig verantwoordelijk LSI

01 april 2020

09u34

Bron: LSI 0 Ieper Een 40-jarige automobilist uit Wevelgem is door de Kortrijkse politierechtbank volledig verantwoordelijk gesteld voor een ongeval met een motorrijdster in Menen. De politierechter gaf hem wel de gunst van de opschorting waardoor hij geen straf krijgt.

Op 14 januari 2019 om 7.40 uur reed Carole Bertram (52) uit Ieper met haar Yamahamotor naar haar werk. Op het kruispunt van de Ieperstraat en de Wilgenlaan in Menen, ter hoogte van het Esso-tankstation, werd ze verrast door de bestelwagen Peugeot Boxer van Gaytan B. (40) uit Wevelgem, die vanuit de Wilgenlaan de Ieperstraat wou opdraaien. De vrouw kon niet meer reageren en knalde hard tegen de zijkant van de bestelwagen. Ze liep levensgevaarlijke verwondingen op. “Alle ribben gebroken, kaak gebroken, rechterhand en been nog deels gevoelloos en onbruikbaar,…”, somt Carole op. “Mijn leven en dat van ons gezin veranderde sindsdien grondig. Het werk hervatten kon ik nog altijd niet. Ik kamp door een niet-aangeboren hersenletsel vaak met concentratiestoornissen. Ik deed triatlon. Dankzij mijn goede fysieke conditie revalideerde ik op het eerste zicht goed maar de gevolgen zullen zwaar blijven.”

Gaytan B. gaf toe dat hij door een onoplettendheid de motorrijdster niet opmerkte en dus geen voorrang verleende. Zijn verzekeringsmaatschappij probeerde een deel van de verantwoordelijkheid op burgerlijk vlak te betwisten door zich af te vragen of de motorrijdster niet te snel reed of niet had kunnen remmen. Maar dat veegde de politierechter van tafel. Om de precieze schade te begroten, wordt een arts aangesteld die later verslag zal moeten uitbrengen.