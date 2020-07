Geen rommelmarkt aan Ieperse stationsbuurt op nationale feestdag, wel varken aan ’t spit Christophe Maertens

15 juli 2020

13u08 0 Ieper In en rond de stationsbuurt in Ieper wordt normaal op 21 juli een rommelmarkt georganiseerd, maar door corona is die dit jaar geschrapt. “Maar we willen de nationale feestdag niet zomaar voorbij laten gaan en daarom is iedereen welkom voor ons varken aan ’t spit.

“In theorie kon de rommelmarkt plaatsvinden, maar we gaan het toch niet doen”, zeggen Andy Decrock van La Broche en Kurt Kuypers van Au Gourmand. “We moeten gewoon met te veel rekening houden: afstand, mondmaskers,... We kunnen dat onmogelijk allemaal controleren.”

Daarom nemen Andy en Kurt het initiatief voor een varken aan ’t spit. Alles begint om 16.30 uur aan restaurant La Broche in de Grachtstraat in Ieper. Er staat met een travestieshow en Jack VP on keyboard randanimatie op het programma. Inschrijven kost 25 euro en kan bij Andy op 0495/12.04.82 of bij Kurt op 0473/66.77.25.