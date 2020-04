Geen overrompeling aan het recyclagepark in Ieper: “Mensen feliciteren ons met de goede aanpak, vanaf morgen laten we meer volk binnen” Christophe Maertens

07 april 2020

15u02 2 Ieper Op veel plaatsen in Vlaanderen stonden er dinsdagmorgen aan de heropende recyclageparken ellenlange files. Niet zo in Ieper omdat je daar eerst een afspraak moet maken. “Normaal waren we voor deze week al volzet, maar vanaf morgen laten we dubbel zoveel mensen toe.”

Net als elders in Vlaanderen waren in Ieper de afvalparken gesloten door de coronamaatregelen. Nadat de overheid het signaal gaf dat de recyclageparken weer open mochten, beslisten ook stad Ieper en de afvalintercommunale IVVO dat te doen: zowel het groenpark als het recyclagepark openden dinsdag opnieuw de deuren. “Inwoners kunnen er met hun afval of tuinafval terecht van dinsdag tot zaterdagmiddag”, zegt schepen en voorzitter IVVO Valentijn Despeghel. “Wie langs wil komen, moet eerst een afspraak maken op www.ieper.be.” Normaal kon dat voor deze week al niet meer, wegens al volzet. “Vanaf morgen gaan we echter dubbel zoveel mensen toelaten”, zegt de schepen. “Vandaag konden maximum tien bezoekers per slot van een half uur in het park, maar omdat dit goed verliep, gaan we de capaciteit verhogen.” Volgens de schepen zijn mensen heel tevreden over het systeem. “Het was deze morgen erg rustig en sommige bezoekers lieten weten dat ze blij waren met de manier van werken.”

Hoe maak je een afspraak.

• Surf naar het blokje ‘Afspraak recyclage-en groenpark’ op www.ieper.be en kies bij productmogelijkheden voor recyclagepark of groenpark.

• Je selecteert een beschikbaar tijdstip, je vult je gegevens in en je bevestigt de afspraak.

• Je krijgt een e-mail met de bevestiging van jouw afspraak. Hierin vind je het afsprakenkenmerk en de details van jouw afspraak. Print dit uit en leg het achter de voorruit van je auto.

• Twee uur voor de afspraak, krijg je een sms als herinnering met daarin het afsprakenkenmerk. Dat is jouw toegangsbewijs tot het recyclagepark als je niet kunt afprinten.

• Wie geen internet heeft, kan een afspraak regelen via het corona meldpunt 0800/98.900

Respecteer de sociale afstandsregels

“We vragen de mensen alleen te komen en alleen als er zware zaken moet worden uitgeladen iemand mee te brengen”, gaat Despeghel verder. De bezoekers moeten zich aan het tijdslot van hun afspraak houden, anders kunnen ze niet binnen. Wie in de wachtrij staat, moet in de wagen blijven. “Selecteer je afval goed vooraf, zodat je bezoek snel kan afgehandeld worden. Alleen zo kunnen we lange wachtrijen vermijden. In de parken moet je verplicht 1,5 meter afstand houden van de andere aanwezigen.”

GAS-boetes

Wat nog niet kan aangeboden worden, is asbest en kledij. De stad vraagt textiel ook niet naar de kledingcontainers te dragen. “Door de coronamaatregelen is de aanvoer van textielafval de voorbije weken enorm gestegen. Veel gezinnen hielden massaal een grote lentekuis. Daardoor is er een overaanbod aan textiel: de kledingcontainers zitten overvol. De firma VICT slaagt er nauwelijks in alle containers tijdig te ledigen. Bovendien is de export van textiel tijdelijk stilgevallen. We vragen dus oude kledingstukken zolang mogelijk thuis te bewaren en zeker niet naast de textielcontainers te dumpen. Eens de Kringwinkel de deuren weer kan openen, kun je met nog draagbare kledij daar terecht. Zo steun je de lokale economie en krijgt het textiel een tweede leven.” Wie toch zakken vol textiel naast een container dropt, riskeert GAS-boetes en opruimkosten voor sluikstorten.