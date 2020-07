Geen opvallende stijging van aantal Covid-19-besmettingen in Westhoek, alleen Wervik overschrijdt de alarmdrempel Christophe Maertens

24 juli 2020

11u54 88 Ieper Onze Westhoek blijft voorlopig gespaard van een stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Enkel Wervik gaat in het rood.

In West-Vlaanderen staan gemeenten als Ledegem, Kortemark, Torhout en Moorslede in de nationale toptien van actuele besmettingsgraad. In onze regio zien we vooral dat in Wervik de cijfers stijgen. Daar is de alarmdrempel bereikt. In die gemeente kwamen er de laatste 7 dagen 6 besmettingen bij, terwijl er dat voor Zonnebeke 2 waren.

Ieper is goed voor 1 bijkomende besmetting. In Heuvelland zijn er de 7 dagen geen nieuwe gevallen bijgekomen, net als in Mesen, Poperinge, Vleteren en Langemark-Poelkapelle. De alarmdrempel ligt op een zevendaags gemiddelde van 20 besmettingen per 100.000 inwoners.