Geen mondmaskerplicht meer voor fietsers in Ieper: “We volgen de situatie op de voet en sturen bij waar nodig” Christophe Maertens

01 oktober 2020

15u14 0 Ieper De stad Ieper verplicht niet langer om fietsers en steppers die door de stad fietsen een mondmasker te dragen. In alle andere gevallen blijft de mondmaskerplicht behouden. “We rekenen op de verantwoordelijkheid van eenieder om het mondmasker steeds aan te doen van zodra de afstand niet gegarandeerd kan worden.”

De nieuwe federale richtlijn van de Nationale Veiligheidsraad schrijft voor dat mondmaskers vanaf donderdag 1 oktober verplicht zijn op plaatsen waar het druk is en waar de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. Het is aan de lokale besturen om te bepalen wat een drukke plaats is en waar een mondmaskerplicht aangewezen is. Ieper bakende op 30 juli al deze zones af.

Stagnatie

“De voorbije weken is het aantal besmettingen toegenomen, ook in Ieper”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De laatste dagen zien we een stagnatie, maar we blijven waakzaam. Daarom houden we de huidige mondmaskerplicht in de afgebakende zones voorlopig aan. Het gaat dan onder meer om de winkelstraten in de binnenstad, de Vis- en Kiekenmarkt, de stationsbuurt en de winkelzones bij de Haiglaan en Rijselpoort. Wat we wel verfijnen is dat fietsers en steppers die deelnemen aan het verkeer op de rijweg, vrijgesteld worden van de mondmaskerplicht in de afgebakende zones.”

Politiezone Arro Ieper

Verder blijft de mondmaskerplicht gelden op de zaterdagmarkt en in de publieke delen van openbare gebouwen. “Wel wordt een versoepeling toegestaan voor onder andere plechtigheden zoals bijvoorbeeld huwelijken en jubilea. Daar mag het mondmasker af van zodra men neerzit op voldoende afstand van elkaar. Wie rondloopt, zoals een fotograaf of iemand die zijn plaats verlaat, dient zoals op vandaag steeds een mondmasker te dragen”, aldus de burgemeester. “We rekenen op de verantwoordelijkheid van eenieder om het mondmasker steeds te dragen van zodra de afstand niet gegarandeerd kan worden. In de ganse politiezone Arro Ieper dient men daarom ook steeds een mondmasker op zak te hebben. Dan kun je je niet laten verrassen wanneer het plots drukker wordt in je omgeving. We volgen in ieder geval de evolutie van de cijfers in onze stad op de voet en zullen ook bijsturen wanneer en waar nodig.”

Met deze wijzigingen geeft stad Ieper gehoor aan de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.