Geen Kattenstoet in 2021: “Een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing” Christophe Maertens

23 september 2020

12u46 18 Ieper In Ieper gaat de driejaarlijkse Kattenstoet die in 2021 stond gepland, niet door. “Het was geen gemakkelijk beslissing om de stoet te annuleren, maar we mogen geen enkel risico nemen.”

Op 9 mei 2021 zal de 46ste editie van de Kattenstoet niet door de straten van Ieper trekken. In samenspraak met het directiecomité van het evenement besliste het Ieperse stadsbestuur de editie uit te stellen naar 2022. “Aan de Kattenstoet gaan maandenlange voorbereidingen vooraf, het was dus noodzakelijk om de beslissing nu al te nemen”, verduidelijkt Diego Desmadryl, schepen van Evenementen en voorzitter van het directiecomité van de Kattenstoet. “Op dit moment kunnen de voorbereidingen met de vele vrijwilligers en meer dan 2000 figuranten moeilijk coronaproof worden georganiseerd. Bovendien is het onzeker of de editie in mei effectief kan doorgaan, en dat zou zonde zijn van de vele inspanningen. Dit was geen gemakkelijke beslissing. We betreuren het enorm dat de Kattenstoet niet kan plaatsvinden, maar veiligheid en gezondheid primeren uiteraard.” De volgende editie van de Kattenstoet staat nu gepland op 9 mei 2021. “De vele medewerkers zijn alvast gemotiveerd om er in 2022 een spetterende editie van te maken! We denken nu ook volop na over een alternatief coronaveilig programma om op 9 mei 2021 Ieper alsnog in de schijnwerpers te zetten als kattenstad.”

Japan

De driejaarlijkse Kattenstoet, met een stoet op zondagmiddag en een aankondigingsprogramma op zaterdagavond, is een van de succesvolste stoeten in Vlaanderen. Het gebeuren lokt telkens zo’n 50.000 toeschouwers uit binnen- en buitenland, waarvan 5.000 uit Japan. Bij elke editie pakt de stoet uit met enkele vernieuwingen, zoals nieuwe praalwagens, kledij en verhaallijnen.