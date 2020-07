Geen inkomsas meer in Vleeshuis kant Neermarkt Christophe Maertens

22 juli 2020

12u17 0 Ieper Op de laatste gemeenteraad in Ieper vroeg raadslid Nancy Six (IEPER 2030) zich af waarom er geen glazen inkomsas meer te vinden is aan het Vleeshuis in Ieper.

“Wanneer daar een activiteit plaatsvindt terwijl de verwarming werkt, gaat er heel wat warmte verloren”, aldus Six. “Voor sommige activiteiten is het geen optie om bezoekers langs de achterkant te laten binnengaan, denk maar aan de jaarlijkse kadobeurs en boekenmarkt, want dat is drempelverhogend.”

“Naar aanleiding van de renovatie en de herinrichtingswerken aan het Vleeshuis werd door het studiebureau een ontwerp gemaakt, waarin de hoofdtoegang van het gebouw zich aan de Boomgaardstaat zou bevinden”, aldus schepen Philip Bolle (sp.a). “Enkel aan die kant kan een liftschacht worden geplaatst waarmee de gebruikers de verschillende niveaus kunnen bereiken. Het was dan ook niet meer nodig om nog een inkomsas te behouden aan de kant van de Neermarkt.”