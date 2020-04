Geen honderdste editie Sint-Pieterswijkfeesten in 2020 LSI

18 april 2020

21u38

Bron: LSI 0 Ieper Het Sint-Pietersfeestcomiteit heeft beslist dat er tussen 2 en 6 juli 2020 geen honderdste editie van de Sint-Pieterswijkfeesten in Ieper zullen georganiseerd worden.

“Voor het eerst in 100 jaar zullen de feesten niet doorgaan”, klinkt het. “We kunnen en willen de veiligheid van onze bezoekers, medewerkers en artiesten niet op het spel zetten. Dat risico nemen we niet zolang er besmettingsgevaar is. Het 100-jarig jubileum komt er wel met een jaartje vertraging. We geven de kans aan dezelfde artiesten indien mogelijk.”

In 2021 staan de Sint-Pieterswijkfeesten tussen 1 en 5 juli gepland.