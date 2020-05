Geen grote toeloop in Ieper en Poperinge voor heropening winkels Laurie Bailliu

11 mei 2020

18u00 1 Ieper Net zoals in de andere Vlaamse steden mochten de winkels in Ieper en Poperinge vandaag opnieuw hun deuren openen. De handelaars zijn tevreden. Er was geen overrompeling, maar dat was natuurlijk ook de bedoeling niet”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper).

“Wij hebben de ondernemers zo goed mogelijk proberen te informeren. Ze zijn allemaal wel héél tevreden dat ze er opnieuw mee kunnen starten, uiteraard wel met een bang hartje. Er werd een affiche ontworpen en verspreid zodat er voor de consument wat gelijke richtlijnen zijn. Daarnaast hebben wij de ondernemers eigenlijk helemaal vrij gelaten, omdat elke winkel volledig anders ingedeeld is, is het zo moeilijk om te zeggen doe het zo of zo”, zegt Bénédicte Persyn, deskundige lokale economie. De Poperingse winkelstraten konden rekenen op een rustige eerste shopdag. “We hielden het vandaag in de gaten, zijn er winkels die voor problemen zorgen, kunnen we daar ingrijpen en wachtrijen voorzien. Preventief hebben wij geen looplijnen voorzien, omdat wij ook wel wat bescheiden zijn. Na dag één hebben we geen opvallende of opmerkelijke oproepen gekregen. Aan de Action was er deze ochtend wel wat volk, maar dat viel héél goed mee. Het zal voornamelijk afwachten zijn naar dit weekend, denk ik.”

Geen overrompeling

In Ieper werden wel preventieve maatregelen ingevoerd om het shoppen in goede banen te leiden, maar ook daar was het een relatief rustige dag. Politie hield ook op regelmatige tijdstippen een oogje in het zeil. “Met het invoeren van eenrichtingsverkeer op de voetpaden willen we vermijden dat mensen elkaar kruisen, want dit draagt bij tot een veiligere winkelomgeving. Funshopping zit er nog niet in, belangrijkste is nu dat de mensen op een coronaveilige manier kunnen winkelen”, zei schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) al over de preventieve maatregelen. In de kernwinkelstraten - de Boomgaardstraat, Boterstraat, Diksmuidestraat, Grote Markt, Menenstraat, Neermarkt, Rijselstraat, Stationsstraat, Tempelstraat en het Vandenpeereboomplein - is er een circulatieplan voor voetgangers. Pijlen op de grond en instructies op de decoratiepoorten in de stad wijzen de winkelende mensen waar ze precies moeten wandelen. De richtlijnen rond social distancing en de hygiënemaatregelen staan ook aangeduid.

Aan de Ieperse telecomwinkels en opticiens kon er een wachtrij aangetroffen worden. In de Ieperse Lab9-winkel, lokale Apple expert, verwelkomde een medewerker, gewapend met mondmasker en ontsmettingsgel, elke klant. Maximum acht personen werden in de winkel toegelaten. “Alles is in onze stad heel vlot verlopen. De handelaars zijn tevreden. Er was geen overrompeling, maar dat was natuurlijk ook de bedoeling niet. Een goede heropening alvast voor onze lokale handelaars”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper).

Mondmaskers

Zowel in Ieper als in Poperinge opvallend weinig mondmaskers in het straatbeeld. Iets dat ook Mieke Merlevede van Chez Marie aan de Neermarkt niet is ontgaan. “Sommige mensen gebruiken jammer genoeg hun mondmasker verkeerd of gebruiken helemaal geen”, zegt Mieke. In haar winkel zijn vooral biertjes te koop, maar ook wijn en zoetigheden. Strikt genomen moest Mieke haar winkel niet sluiten, maar ze deed het toch. Veel volk zag ze namelijk niet meer in de stad. “Ook vandaag is het nog redelijk kalm. Voor de klanten is het natuurlijk ook opnieuw aanpassen na zeven weken binnen zitten. De aanpassingen als handelaar zijn zeker ook niet te onderschatten. Voldoende ontsmettingsgel, contact vermijden, deurklinken of betaalterminal ontsmetten.. Het is soms wat onwennig, maar het zal wel loslopen.”