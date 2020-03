Geen Gent-Wevelgem, geen Kattenfoor en geen Gevleugelde Stad... horeca maakt zich zorgen: “Dit gaan we financieel voelen”

Christophe Maertens en Alexander Haezebrouck

12 maart 2020

19u24 44 Ieper Geen Gent-Wevelgem, geen Gevleugelde Stad. De gevolgen voor Ieper en met uitbreiding de hele Westhoek van de maatregelen tegen het coronavirus zijn groot. Veel bewoners en handelaars hebben begrip voor de situatie, maar zitten toch ook met veel vragen. “Hoe moeten we dit financieel overbruggen?”, vragen enkele café-uitbaters zich af.

“We wilden alle mogelijke maatregelen treffen, zodat de koers toch zou kunnen doorgaan. Afschaffing van de vips, het publiek,... We wilden de koers ‘vacuüm’ trekken, maar we krijgen hier nu zelfs de kans niet voor”, zegt Griet Langedock van Gent-Wevelgem. “Het is de eerste keer in de geschiedenis van Gent-Wevelgem dat de wedstrijd wordt afgelast, de oorlogsjaren niet meegerekend uiteraard. De koers is wel eens uitgesteld naar de maandag door het weer, maar uitgesteld? Nee, dat is de eerste keer. Maar als er mensenlevens op het spel staan, mogen we geen risico nemen. Ik denk vooral aan al die mensen die nu zonder werk zullen zitten en geld verliezen, zoals traiteurs.”

Januari en februari waren al kalme maanden. We zaten al te wachten op de start van het voorjaar omdat er dan heel wat activiteiten gepland staan. Maar door de coronacrisis zien we dat door onze neus geboord Sam Van Weehaege-Meeuws en Otis Meersch, brasserie In De Trompet

Inkomstenverlies

“We begrijpen dat er drastische maatregelen moeten genomen worden, maar we zitten met heel wat vragen, vooral op financieel vlak”, zeggen Sam Van Weehaege-Meeuws en Otis Meersch, uitbaters van brasserie In De Trompet op de Grote Markt in Ieper, nadat ze te horen kregen dat wielerwedstrijd Gent-Wevelgem geannuleerd werd. “Januari en februari waren al kalme maanden. We zaten al te wachten op de start van het voorjaar omdat er dan heel wat activiteiten gepland staan. Maar door de coronacrisis zien we dat door onze neus geboord. Met de Brexit en het einde van de herdenkingsperiode 14-18 was het al minder en nu dit. Tijdens Gent-Wevelgem worden verschillende koersen gereden en vooral de start van de wedstrijd voor profs zou extra volk naar het centrum gelokt hebben. Dit is dan ook een flinke streep door de rekening.”

Geen verrassing

Ondertussen krijgt de brasserie heel wat afzeggingen. “Het begon met de Australiërs, maar de Belgen volgden kort daarop. Nieuwe boekingen komen niet meer binnen. Hoe gaan we dit overbruggen?”, zucht Sam. “Ik nam vandaag al contact op met het sociaal bureau en blijkbaar ben ik niet de enige met vragen. Nogmaals, ik heb wel begrip voor de situatie, maar hopelijk duurt het niet te lang.”

“De annulatie van de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem, die dit jaar voor de eerste keer in Ieper zou starten, komt niet echt als een verrassing”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het is bijzonder jammer, want alle voorbereidingen waren afgerond en het beloofde een mooie wielerhoogdag te worden voor onze stad. Maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen.”

Ook Kattenfoor dicht

Maar daar blijft het niet bij in Ieper. Donderdag kregen ook de foorkramers van de Kattenfoor het nieuws dat ze hun attracties moesten sluiten. “We staan hier sinds vorig weekend en de eerste dagen was het geen hoogvlieger qua bezoekers. Nu moeten we minstens tot vrijdagmiddag gesloten blijven, maar ik vrees dat het in Ieper gedaan is voor ons”, zucht een foorkramer, die liever anoniem blijft. “Hierna zouden we naar Poperinge trekken, maar die foor zal vermoedelijk ook geannuleerd worden. Ik zit dus een tijdje zonder inkomen. Ik vind het wel vreemd dat pretparken niet gesloten worden, al wens ik het hen zeker niet toe.”

In het beste geval zouden we een onthoofd en gebrekkig festival kunnen organiseren: zonder of met een heel vreemde sfeer. Dit is echter niet het festival dat jullie verdienen en wij willen Cultuurfunctionaris Klaas Kindt

300 internationale artiesten

Een derde grote domper voor Ieper is de annulatie van straattheaterfestival Gevleugelde Stad. “Ook de organisatie van het festival neemt zijn verantwoordelijkheid”, weet cultuurfunctionaris Klaas Kindt. “Na contact met het stadsbestuur werd duidelijk dat iedereen op dezelfde golflengte zat. Los van de algemene richtlijnen vergt dit festival een specifieke aanpak gezien haar eigen karakter. Het gezondheidsrisico is te hoog voor alle betrokkenen, maar ook de evolutie van deze epidemie de komende weken is te onzeker. Een internationaal gezelschap van driehonderd artiesten geconfronteerd met de gekende maatregelen, maar ook de onzekerheid over eventueel komende maatregelen leidt tot een programmatie onder voorbehoud. Dat willen we vermijden. Sommige groepen mogen hun land niet meer verlaten, voor anderen is het moeilijk om heen en weer te reizen. In het beste geval zouden we een onthoofd en gebrekkig festival kunnen organiseren: zonder of met een heel vreemde sfeer. Dit is echter niet het festival dat jullie verdienen en wij willen.”