Geen enkele toerist meer op militaire begraafplaatsen in de Westhoek Christophe Maertens

08 april 2020

12u42 0 Ieper In het logboek van Tyne Cot Cemetery plaatste op 15 maart een bezoeker een laatste tekstje, maar sindsdien niemand meer. En hoewel de begraafplaatsen open zijn, komt er geen mens meer langs. Het contrast met een paar jaar geleden kan niet groter, toen liepen duizenden bezoekers de graspaden plat bij de herdenkingsplechtigheden 2014-2018.

De Commonwealth War Graves Commission (CWGC), die de Commonweath-begraafplaatsen beheert, houdt waar mogelijk haar sites open, maar veel volk krijgen de kerkhoven niet over de vloer. “Onze tuinmannen zijn nog altijd aan het werk – onder heel strikte veiligheidsvoorwaarden, weliswaar – maar voeren momenteel enkel standaardtaken uit, zoals het gras afrijden en de borders onderhouden”, zegt Calum Leggatt, Gezondheids- en Veiligheidscoördinator bij de CWGC. Door de coronamaatregelen blijft het niet alleen stil op de begraafplaatsen, ook andere toeristische trekpleisters zien geen kat, laat staan een toerist, verschijnen.

Iemand als Niek Benoot van Hooge Crater Museum kende ondertussen al meer dan 300 annuleringen. “Daarvan herboekten er slechts een paar”, aldus Niek Benoot. “Ik vrees dat het na de crisis niet onmiddellijk zal heropstarten. Vooral de verre reizen uit bijvoorbeeld Australië of Nieuw-Zeeland niet. Ik denk dat we ons een tijdje zullen moeten concentreren op de binnenlandse toerist. Gelukkig heb ik nog mijn themacafé, dat nu ook wel gesloten is. Ik heb echter nogal wat lokale klanten in mijn café, zoals een fietsclub en nogal wat mensen die komen kaarten. Als de maatregelen worden opgeheven, zullen die mensen wellicht wel graag een pintje komen drinken. Maar bon, nu is het vooral denken aan onze gezondheid, dat is het belangrijkste.”