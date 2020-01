Geen bezoek en geen werkplaats in gevangenis wegens staking Christophe Maertens

28 januari 2020

19u18 0 Ieper De 24-urenstaking van ACOD had weinig gevolgen voor de gevangenis van Ieper. Er was wel geen bezoek mogelijk en de werkplaats bleef dicht.

Voor de nationale manifestatie in Brussel voor een sterke sociale zekerheid, diende ACOD Sector Overheidsdiensten een 24-uren stakingsaanzegging in. In de gevangenis van Ieper blijven de gevolgen daarvan echter beperkt. Dinsdagmorgen daagde er voldoende personeel op om de dienst min of meer in een normale regeling te voorzien. De werkplaats lag echter stil en bezoek kon niet doorgaan.

In het gevangeniswezen dreigen in februari echter nog meer stakingen te volgen. Het gemeenschappelijke vakbondsfront besliste om elke vrijdag van februari een 24-urenstaking in alle gevangenissen op poten te zetten.