Geen auto’s in het centrum van Ieper, fietsers des te meer Christophe Maertens

22 september 2019

14u20 0 Ieper In Vlaanderen is het vandaag autoloze zondag. Dat is ook in Ieper het geval.

In de Vredesstad werden op de Grote Markt allerlei activiteiten georganiseerd. De parkeerzone werd omgetoverd tot een fietsenmarkt, waar bezoekers de nieuwste fietsvormen konden leren kennen. Fietsers konden hun tweewieler laten labelen of pimpen. Ook de kinderen vonden er hun gading op springkastelen en een behendigheidsparcours. Wie dat wou, kon wat info krijgen over onder meer de Fietsersbond en Natuurpunt, die aanwezig waren met een standje. In het kader van de autoloze zondag stelde de stad een gids ter beschikking die bezoekers liet kennismaken met enkele Ieperse plekjes van de stadswandelroute. Tenslotte werd op de Grote Markt de tafel gedekt voor een dessertbuffet.