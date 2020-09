Geen afspraak meer nodig in de vier Westhoek-kringwinkels Christophe Maertens

28 september 2020

16u44 0 Ieper Vanaf vandaag maandag 28 september kunnen opnieuw zonder afspraak spullen worden aangeboden in de vier kringloopwinkels in de Westhoek.

In mei heropenden de kringwinkels in Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne. “Vooral aan onze geefpunten verwachtten we een grote stormloop. Daarom bouwden we enige voorzichtigheid in via een systeem van reservatie”, zegt Wouter Goetstouwers, coördinator van De Kringwinkels. “Veel mensen gingen tijdens hun lockdown thuis aan het opruimen. Via dit systeem hielden we de aanvoer van herbruikbare spullen onder controle. En vooral: zo kon alles ook veilig plaatsvinden. Ondertussen neemt de drukte aan onze poorten wat af. En kunnen we vanaf nu de mensen opnieuw zonder afspraak ontvangen.” Vanaf vandaag maandag kan dat in Ieper, terwijl dat in de drie andere vestingen kan vanaf morgen dinsdag. Wel blijven de andere veiligheidsmaatregelen van kracht. “Draag een mondmasker. Onze medewerkers dragen natuurlijk ook een mondmasker en blijven op 1,5 meter afstand. Kom liefst alleen. Grotere spullen zoals de kasten en zetels laat je best nog thuis ophalen”, aldus de coördinator. “Hiervoor bel je dan voor een afspraak naar de dispatching. Deze kan je bereiken op 078/15.50.05.”