Gedetineerden met 15% gedaald tijdens coronacrisis in Ieperse gevangenis

03 april 2020

09u18

Bron: LSI 0 Ieper Tijdens de coronacrisis is het aantal gedetineerden in de Ieperse gevangenis met zo’n 15% gedaald, van 126 naar 106. Bezoekers of externe hulpverleners mogen er niet meer in maar als compensatie krijgt elke gedetineerde wekelijks 10 euro extra belkrediet om de contacten met de familie te onderhouden.

De Ieperse gevangenis langs de Elverdingestraat is bij uitstek een arresthuis, waar verdachten in voorhechtenis de uitspraak in hun zaak afwachten. “Onderzoeksrechters gebruiken tijdens deze crisis meer voorlopige hechtenissen onder elektronisch toezicht en de criminaliteit is sowieso gedaald”, geeft de woordvoerder van het gevangeniswezen Kathleen Van de Vijver een verklaring voor de aanzienlijke daling. Voor de gevangenis van Ieper, die gewoontegetrouw kreunt onder overbevolking, geen overbodige luxe in coronatijden. Gevangenen zitten er minder op elkaar gepakt, al is de regel van ‘social distancing’ daar van minder belang. “De gevangenen vormen een homogene groep waarbij het besmettingsgevaar lager ligt dan in de gewone maatschappij. Eigenlijk zitten zij al in een onnatuurlijke quarantaine. Wat wél belangrijk is, is dat er zo weinig mogelijk in- en uitgaande bewegingen zijn”, vervolgt Van De Vijvere. “Om dat te bewerkstelligen, is geen bezoek meer toegelaten, komen advocaten of externe hulpverleners er niet meer binnen. Hulpverlening gebeurt van op afstand. Eigen psychologen of maatschappelijk assistenten mogen wel nog binnen. Maar iedereen, ook de cipiers en het cateringpersoneel, draagt een mondmasker.” Werken of wandelen mag wél nog.

Om het gebrek aan contact met de familie te compenseren, krijgt iedere Belgische gedetineerde wekelijks 10 euro extra belkrediet. “Aanvankelijk was er bij het begin van de coronamaatregelen extra nervositeit en angst dat zij pas als laatste tot bv. ziekenzorg zouden toegelaten worden”, aldus Kathleen Van De Vijver. “Maar dankzij extra communicatie is ook het besef gekomen dat het een wereldwijd probleem is dat niet enkel hen treft. Ook de gedetineerden zien de beelden uit Italië of Spanje en zien hoe ook de rest van ons land onder de maatregelen kreunt.” In de Ieperse gevangenis waren er nog geen noemenswaardige problemen door de coronacrisis.