Gedetineerde in Ieperse gevangenis besmet met corona: “Maatregelen genomen om een verdere verspreiding te voorkomen” Christophe Maertens

08 juli 2020

11u27 18 Ieper In de gevangenis van Ieper is een gedetineerde besmet met Covid-19. “Alle nodige maatregelen werden genomen om een verdere verspreiding te voorkomen.”

Een gevangene die maandagavond in de gevangenis van Ieper binnenkwam, is positief getest op het coronavirus. In de gevangenis werden alle maatregelen genomen om een verdere besmetting met Covid-19 te voorkomen. “De man zit samen met zijn celgenoten in quarantaine”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen. Op de vraag of er preventief nog gedetineerden of medewerkers worden getest, blijft het gevangeniswezen discreet. “De medische dienst neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat na of het al dan niet nodig is de man over te brengen naar de corona-afdeling in de gevangenis van Brugge.”

De besmette gedineerde en zijn celgenoten kunnen geen bezoek meer ontvangen, in tegenstelling tot de rest van de gevangenen. “Zoals de procedure voorschrijft”, zegt Van De Vijver. “Het is wel zo dat er de komende twee weken geen in- en uitgaand transport van gedetineerden meer zal plaatsvinden.”

Dat werd woensdag al duidelijk in de rechtbank van Ieper. Daar werden twee zaken behandeld enkel in aanwezigheid van de advocaat van de beklaagden, die noodgedwongen hun proces niet konden bijwonen.