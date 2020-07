Gedetineerde in Ieperse gevangenis besmet met corona: drie celgenoten en negen cipiers in quarantaine Christophe Maertens

08 juli 2020

11u27 18 Ieper In de gevangenis van Ieper heeft een gedetineerde positief getest op Covid-19. Het gaat om een man uit Poperinge die vastzit op verdenking van drugsfeiten. Zijn celgenoten zijn in quarantaine geplaatst, net als negen cipiers die in contact kwamen met de gevangene.

Vorige week donderdag werd de Poperingenaar naar de gevangenis gebracht op verdenking van drugsfeiten. De man werd een paar dagen later getest op corona en het resultaat daarvan was positief. De gedetineerde werd ondertussen overgebracht naar de corona-afdeling in de gevangenis van Brugge, terwijl zijn drie celgenoten in quarantaine zijn geplaatst in hun cel. Ook zij werden getest en als de tests negatief blijken, kunnen ze weer overgaan op een normaal regime. “De mensen die in afzondering zitten, mogen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, in tegenstelling tot de rest van de gevangenen”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen. “De medisch dienst van de gevangenis zal nu alles verder opvolgen. Het is wel zo dat er de komende twee weken geen in- en uitgaand transport van gedetineerden meer zal plaatsvinden. In de gevangenis werden alle mogelijke maatregelen genomen om verdere besmetting te voorkomen.” Dat er voorlopig geen gevangen meer vervoerd worden, werd woensdag al duidelijk op de rechtbanken van Ieper en Kortrijk. Enkele zaken moesten zonder de aanwezigheid van de beklaagde worden afgewerkt.

Contact tracing

“Het klopt dat er maatregelen werden genomen, maar dat was dan ook deels na onze tussenkomst. Zo moesten we opmerken dat, nadat de besmetting bekend raakte, het personeel beschermingsmateriaal nodig had, zoals een mondmasker FFP2 en wegwerphandschoenen”, reageert Robby De Kaey, stafmedewerker bij ACOD-justitie. “Ondertussen heeft iedereen die gekregen. We hebben de directie er ook op gewezen dat een contact tracing nodig is. Blijkbaar waren al negen cipiers in contact gekomen met de man en zij zitten nu thuis in quarantaine.”

“Ik heb hem maandag nog gezien in de gevangenis, maar vanachter een plexischerm. Uit voorzorg heb ik toch maar een dokter gecontacteerd en laat ik mij testen op corona”, reageert ook de advocaat van de man. Het is niet het eerste geval van corona in de Belgische gevangenissen.