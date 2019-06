Gedelegeerd bestuurder van Groep Forrez overleden Erik De Block

06 juni 2019

14u00 3 Ieper Paul Forrez (57), gedelegeerd bestuurder van de Groep Forrez, is in zijn woning in Zillebeke overleden. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.

Wijlen Lucien Forrez richtte in november 1954 bij hem thuis Forrez Banden op. Het bedrijf was gespecialiseerd in banden voor landbouwvoertuigen en het herstellen van stalen velgen. Daar werd de basis gelegd voor een eigen velgenconstructie. In 1986 kwam zoon Paul Forrez de zaak versterken. Acht jaar later vervoegde ook schoonbroer Geert Mertens het directieteam. Forrez Banden groeide snel en in het begin van de jaren tachtig bouwde de firma een nieuwe loods aan de overkant van de straat. Overnames volgden elkaar snel op en ondertussen telt Forrez Banden zestien filialen, verspreid over vooral het westen en zuiden van België. In Ieper zijn er vestigingen in de Rozendaalstraat en Sint-Krispijnstraat.

In juni 2009 name het bedrijf een nieuw distributiecentrum in gebruik, vooral voor export naar de Benelux en Frankrijk. In 2014 zette Paul Forrez een stap opzij en werd Geert Mertens de nieuwe zaakvoerder. ‘Paul was niet alleen aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder van onze onderneming, hij heeft Forrez mee gestalte gegeven en de onderneming gebracht tot wat ze nu is’, staat op de website van de firma.

Paul Forrez was echtgenoot van Mariane Bruynooghe en vader van Josephine, Juliet en Simon. Daarnaast had hij ook twee kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 11 juni om 11.30 uur in de aula van Crematorium Uitzicht in de Ambassadeur Baertlaan 5 in Kortrijk.