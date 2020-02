Geboorteaangifte doen kan vanaf maart in Jan Ypermanziekenhuis Christophe Maertens

25 februari 2020

22u03 16 Ieper In Ieper zullen ouders na een bevalling in het Jan Ypermanziekenhuis de geboorte van hun zoontje of dochtertje ter plaatse kunnen aangeven. Tot nu moesten ze voor de geboorteaangifte naar het stadhuis Auris.

Kersverse ouders hebben 15 dagen de tijd om de geboorte van hun baby te laten registreren bij de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Normaal diende papa of mama daarvoor langs te gaan bij de dienst Leven in het Administratief Centrum Auris. Binnenkort is dat dus niet meer nodig. “Vanaf 3 maart zal elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 10 uur tot 12 uur een medewerker van stad Ieper aangiftes registeren aan balie 4 in het Jan Ypermanziekenhuis”, zegt schepen van Bevolking en Burgerlijke stand Yves Goudeseune (sp.a). “Ouders die een geboorteaangifte willen doen, moeten wel nog steeds op voorhand een afspraak maken. Dat kan telefonisch of via de website.”

Dichter bij de burger

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), bevoegd voor dienstverlening en ook ondervoorzitter van de raad van bestuur van het Jan Ypermanziekenhuis, is opgetogen over de samenwerking. “Het is een mooi voorbeeld van hoe we dienstverlening efficiënter maken en dichter bij de burger brengen.”

Patiëntvriendelijke werking

“Het initiatief sluit naadloos aan bij de patiëntvriendelijke werking die we aanbieden”, vult algemeen directeur Frederik Chanterie van het Jan Ypermanziekenhuis aan. “We zullen ouders van pasgeboren kindjes een brochure bezorgen waarmee we hen informeren over de nieuwe mogelijkheid. Daarnaast zullen we de nodige infrastructuur en ruimte voorzien zodat de stadsmedewerkers hier optimaal hun werk kunnen doen.” Een afspraak maken om een geboorte aan te geven kan via https://afspraak.ieper.be.