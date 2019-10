Gaselwest neemt Ieperse openbare verlichting over en vervangt klassieke verlichting door ledverlichting Christophe Maertens

18 oktober 2019

08u17 2 Ieper Het bedrijf Fluvius zal alle lichtpunten in Ieper op 12 jaar tijd vervangen door ledverlichting. Dat is het gevolg van een overeenkomst tussen de stad en de intercommunale Gaselwest.

“Tot nu waren alle lichtpunten in het beheer van de stad”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a). “Bij herstellingen en zo betaalden wij aan Fluvius. Met de overeenkomst wordt alles in een soort leasing overgedragen aan de intercommunale Gaselwest. Dankzij deze overeenkomst zullen alle lichtpunten, 7.773 in Ieper, op 12 jaar tijd vervangen worden door ledverlichting. Indien we dit op eigen houtje willen doen zitten dan we op het huidig tempo in 2030 aan 1.479 lichtpunten op 7.773 lichtpunten. In 2020 zullen 1.295 lichtpunten in onze stad al worden vervangen door ledverlichting. Aan elk lichtpunt zal er ook, van zodra beschikbaar, een sensor worden bevestigd om te kunnen dimmen.”

Geïntegreerde sensoren

Eveneens worden mogelijkheden gecreëerd om in te spelen op wat nodig is voor ‘smart city’ en de slimme verlichtingspaal. “Zo kan bij lawaai, bijvoorbeeld bij het inslaan van een autoruit, de lamp feller gaan branden, dankzij geïntegreerde sensoren. Andere mogelijkheden van dergelijke slimme lantaarnpaal zijn het op afstand beheren van de verlichting, het ondersteunen van een wifinetwerk en het meten van de verkeersdrukte in de straat en van de luchtkwaliteit. Met de palen kan ook gemeten worden hoe hoog het water op straat staat en ze kunnen dienen als oplaadpunt voor elektrische auto’s”, aldus de schepen.

Minder belastingen

“Derde maar niet de minst belangrijk reden voor deze overeenkomst is dat de investeringen door Fluvius worden gedaan en als dienst doorgerekend”, weet de schepen. “Hierdoor haalt Fluvius minder winst en betalen ze minder belastingen. Fluvius laat de gemeenten van dit voordeel van minder belastingen meegenieten. En dus ook onze inwoners. Voor de ‘verledding’ tot en met 2030, die gespreid wordt doorgerekend tot 2063, is dit een voordeel van 3 miljoen euro. We zullen nu met Fluvius in de komende weken samenzitten om te bepalen welke punten eerst worden vervangen, daar hebben wij als stad zeggenschap in. Een lichtplan moet dus hoe dan ook worden opgemaakt. Uiteraard zullen we de oude lampen eerst vervangen en willen we ook de oefening maken richting natuurgebieden.” Ieper is niet de enige gemeente die hierover een overeenkomst sluit met Gaselwest, ook Zonnebeke, Menen, Mesen, Veurne, Wervik, Vleteren, Lo-Reninge en Hooglede doen dat. In Koksijde, Nieuwpoort, Moorslede, Poperinge, Roeselare, Alveringem, Langemark-Poelkapelle en De Panne moet de overeenkomst nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.