Ga vanaf dinsdag weer op zoek naar de (digitale) oranje stoel van Jong CD&V Christophe Maertens

29 juni 2020

10u25 2 Ieper Vorig jaar lanceerde Jong CD&V Ieper de oranje stoel, gebaseerd op het één-programma ‘De Stoel’. “De oranje stoel keert deze zomer terug, al zal het er dit keer anders uitzien dan de vorige editie. Door de coronacrisis wordt onze actie in een digitaal jasje gestopt”, zegt jongerenvoorzitter Jordy Dahaene.

Jong CD&V lanceerde hun oranje stoelactie, gebaseerd op het één-programma ‘De Stoel’, vorige zomer voor het eerst in Ieper. “Het doel van de oranje stoel is enerzijds mensen samenbrengen, maar ook lokale ondernemers even ‘in the picture’ zetten”, vertelt jongerenvoorzitter Jordy Dahaene. “Door de coronacrisis valt dat eerste helaas wat weg, maar het ondersteunen van lokale handelaars en horeca is in deze tijden belangrijker dan ooit. Daarom focussen we dit jaar ook op ondernemers die recent opgestart zijn”, aldus de jongerenvoorzitter. “Hoewel een fysieke stoelactie misschien wel mogelijk zou zijn, leek het ons niet aangewezen. We kunnen het aantal deelnemers vooraf niet inschatten en mensen uit verschillende ‘bubbels’ samenbrengen is in de huidige tijden niet aan te raden. Daarom kozen we voor een digitaal alternatief.”

Elke dinsdag om 20 uur

De stoel zal elke dinsdag in de zomervakantie om 20 uur ergens in Ieper verschijnen. Via een livestream op de Facebookpagina van Jong CD&V Ieper kunnen mensen deelnemen. “Net zoals vorig jaar moeten de deelnemers het gevraagde voorwerp zoeken, maar dit keer neem je een selfie met het voorwerp en post je die als reactie op de livestream, daarbij vermeld je de specifieke locatie van de stoel. Het is dus niet de bedoeling dat je richting de locatie van de stoel rent. Nadien zal de winnaar gecontacteerd worden en wint die een leuke prijs van een Ieperse ondernemer.”

De eerste oranje stoel verschijnt dinsdag 30 juni om 20 uur op de Facebookpagina van Jong CD&V Ieper.