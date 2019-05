Ga mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar Christophe Maertens

22 mei 2019

15u54 28 Ieper De overheid heeft een plan klaar om de strijd aan te gaan tegen de Aziatische hoornaar, de uitheemse insect die onze bijen en wespen belaagt. Het dier begon vorig jaar aan een echte invasie. Ook in onze regio komt de hoornaar voor.

In juni 2018 verwijderde de brandweer een nest van de exotisch monsterwesp in het provinciaal domein De Palingbeek in Zillebeke. Het nest zat verstopt in een houten constructie. Ook op andere plaatsen in de provincie werd de lastpost al gezien. De overheid heeft in samenwerking met de universiteit Gent, brandweerdiensten en civiele bescherming een plan uitgewerkt om de uitbreiding van de exoot af te remmen. “De Aziatische hoornaar is een uitheemse wesp en vormt een bedreiging voor honingbijen en bestuivers”, zegt Karel Schoonvaere van Honeybee Valley. “De Aziatische hoornaar wordt vaak verward met de inheemse Europese hoornaar, een nuttig insect. De Aziatische hoornaar is iets kleiner en is opvallend donkerder dan de Europese hoornaar.”

Melden

Het plan kan alleen slagen met hulp van de bevolking. Iedereen kan een steentje bijdragen door de ogen open te houden en meldingen zo snel mogelijk door te geven op vespawatch.be/. “Geverifieerde meldingen komen automatisch in de werklijst van de brandweerzones terecht. De brandweer komt dan het nest vernietigen. Dit is gevaarlijk werk waar je best niet zelf aan begint.”

De site is een goed voorbeeld van een snelleresponssysteem op een biologische invasie. Een melding van een nest leidt tot snelle verwijdering van het nest voor de kolonie zich vermenigvuldigt. Het succes van deze werkwijze blijkt uit andere Europese landen. Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn er al in geslaagd de invasie van de Aziatische hoornaar te vertragen. “De Aziatische hoornaar mag dan wel agressief zijn als je het nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen interesse in de mens. Met haar angel kan de hoornaar wel meermaals pijnlijk steken, zoals andere wespen. Daag ze dus zeker niet uit”, besluit Schoonvaere.