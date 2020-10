Frontwind St-Jan Ieper verzet zich tegen inplanting van windturbines in het landelijke Sint-Jan: “Dergelijke tuigen horen thuis in industriegebied”



Christophe Maertens Erik De Block

01 oktober 2020

18u03 3 Ieper Bewoners van ’t Wieltje en de Verlorenhoek in Ieper hebben zich verenigd in de actiegroep Frontwind St-Jan Ieper. Ze reageren daarmee tegen de aanvraag voor het installeren van twee grote windmolens in de buurt. “De bouw van deze turbines zal nefast zijn voor ons mooie landschap en vooral voor onze gezondheid!”

Het bedrijf Aspiravi uit Harelbeke heeft de bedoeling de turbines aan te planten op stukken akker langs de Verlorenhoekstraat en de Tentestraat. Volgens de actiegroep zouden de twee tuigen een totale hoogte van 200 meter en een rotordiameter van 153 meter hebben. “Daarmee gaat het om heel wat grotere exemplaren dan degenen die nu in de Ieperse industriezone te vinden zijn”, zegt Guillaume Soenen, die zelf in de Tentestraat woont. De actievoerder zegt niet op de hoogte te zijn gebracht van de plannen voor de turbines en kwam het te weten toen er een bord met de vergunningsaanvraag werd geplaatst.

Gezien de extreme afmetingen van de geplande industriële windturbines, zullen ze ingrijpende gevolgen hebben op de ruime omgeving Actievoerder Guillaume Soenen

Dubbele hinder

“Hoewel we als buurtbewoners voorstander van groene energie zijn, zijn we helemaal niet opgezet met de plannen om uitgerekend op deze plaats 2 windturbines in te planten”, zegt Guillaume. “Uit rondvraag bij mensen die in de buurt wonen van windmolens blijkt dat de impact immens is. Gezien de extreme afmetingen van de geplande industriële windturbines, zullen ze ingrijpende gevolgen hebben op de ruime omgeving. We denken bijvoorbeeld aan de blijvende visuele hinder in het landschap. Ook slagschaduw, trillingen en geluid zullen ongetwijfeld voor enorme hinder zorgen bij de buurtbewoners. Voor enkelen van hen zal de hinder zelfs dubbel zijn omdat ze tussen de 2 windturbines wonen.”

Omdat de wijk ’t Wieltje zich op zo’n 400 meter van de turbine bevindt, vrezen heel wat bewoners dat hun woning sterk in waarde zal verminderen. “Uit de praktijk blijkt dat de waardedaling wordt berekend op enkele procenten tot zelfs 30 procent afhankelijk van de ligging”, zegt de actievoerder. “Ikzelf ben hier een jaar geleden komen wonen, als ik had geweten dat het zover zou komen, had ik dat niet gedaan. Mijn buurman woont hier zelf nog maar pas 6 maanden.”

Ongerepte natuur

“Om onder andere de hinder en de gezondheidsproblematieken wat te sussen zullen onze dorpsgenoten en wij zelf de mogelijkheid krijgen om financieel ‘samen’ te participeren in dit project”, klinkt het. “Net nu blijkt dat de Vlaamse milieuwetgeving Vlarem II specifiek voor windturbines niet zou voldoen aan de Europese richtlijnen. De Vlaamse regering keurde eind 2020 nog een tijdelijk kader voor 3 jaar goed aan de huidige wetgeving, zodat alle lopende aanvragen gewoon verder gaan. Gezien de specifieke materie en wijze waarop de exploitant ons zijn project niet vooraf voorstelde, lijkt het er sterk op dat we de hulp van een jurist zullen vragen. We hebben nog slechts drie weken om bezwaar aan te tekenen.”

“Groene energie kan voor ons, maar niet in de buurt van huizen en wijken en niet in de nog grotendeels ongerepte natuur van Sint-Jan. Dergelijke industriële turbines horen thuis in industriegebieden, zodat burgers er geen last van ondervinden.” De uiteindelijke beslissing over de windmolens ligt bij de provincie. Meer info over het actiecomité Frontwind Sint-Jan Ieper via Facebook.