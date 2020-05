Frituuruitbaters schenken 1.700 Bicky Burgers aan ziekenhuis- en politiepersoneel Christophe Maertens

06 mei 2020

15u37 0 Ieper Patrick Thijs en Lucia De Boeck, de uitbaters van frituur De Leet en Frituur Sint-Jan in Ieper, schenken niet minder dan 1.700 waardebonnen weg aan het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis en de medewerkers van politiezone Arro Ieper.

“In deze moeilijke tijden van corona zien we overal blijken van warme solidariteit opduiken en vooral concrete initiatieven om die steun uit te drukken. ”, zegt Patrick Thijs, ook gekend als organisator van Frietrock. “Ook wij zochten een manier om mensen die al wekenlang dag en nacht in de weer zijn om ons door de crisis te helpen een schouderklopje te geven.” De frituuruitbaters kwamen op het idee om alle medewerkers van het Jan Yperman Ziekenhuis en alle medewerkers van de politiezone Arro Ieper een waardebon te schenken. “Deze bon kunnen die mensen voor 30 juni inruilen voor een Bicky Burger en een drankje in onze twee frituren”, zegt Patrick. “We zijn blij, samen met onze leveranciers Goodlife Food-Bicky Burger, Brouwerij Bartier en de drukkerij Screen Devinck op deze manier onze sympathie kunnen tonen. ”