Frietrock voert cashless betalen in en verwacht overrompeling voor elfde editie: “Mogelijk zullen we het festivalterrein moeten afsluiten”

Christophe Maertens

26 augustus 2019

14u08 0 Ieper Het gratis festival Frietrock, op vrijdag 6 en zaterdag 7 september, voert dit jaar het systeem van cashless betalen in. “Je betaalt eigenlijk met een betaalkaart, vergelijkbaar met hoe betalen in voetbalstadia eraan toe gaat. Opladen kan gemakkelijk aan de vele oplaadpunten”, zegt Carl Bijttebier van de organisatie. De affiche van de elfde editie ziet er alvast veelbelevend uit met Heidenroosjes, Les Negresses Vertes, Golden Earring, Fischer-Z en Praga Khan. Ook dit jaar weer gaat een deel van de opbrengst naar het goede doel.

Wat elf jaar geleden begon als een eenmalig winterfestivalletje ten voordele van Music For Life is ondertussen uitgegroeid tot een stadsfestival met twee podia. “We zetten daarbij voor het eerst bekende dj’s in. Die komen er naast de gebruikelijke formule van lokale dj’s die werden verkozen via een dj-contest. Onder andere Dirk Stoops en Jebroer komen de boel op stelten zetten. Door de extra inspanning van stad Ieper en onze partners kunnen we dit jaar een indrukwekkende line-up brengen”, zegt Carl Bijttebier van de organisatie.

Goede doel

De grootste vernieuwing is echter de invoering het cashless betalen. “Met onze naampartner CCV hebben we al veel mooie samenwerkingen gehad. Dit jaar betaal je op Frietrock met een betaalkaart, vergelijkbaar met hoe het er in voetbalstadia aan toe gaat. Opladen kan gemakkelijk aan de vele oplaadpunten op de festivalweide, waarvan slechts enkele nog cash zullen aanvaarden.”

Zoals elk jaar stort Frietrock een deel van haar winst aan een goed doel. Dit jaar is dat de Vlaamse Vereniging voor Autisme. “Dankzij de samenwerking met Frietrock kunnen we het taboe rond autisme verbreken. Dit doen wij met de VVA (Vlaamse Vereniging voor Autisme) door middel van infoavonden en inleefsessies”, legt medewerkster Sofie Deparcq uit.

Blijft elk jaar groeien

De organisatie raadt aan gebruik te maken van de nieuwe en ruime fietsenstalling die op het Minneplein zal staan. “Ons gratis festival weet altijd veel mensen te lokken naar het Vandepereboomplein. In samenspraak met de veiligheidscoördinatoren kan het gebeuren dat we het plein zullen moeten afsluiten bij een overrompeling. Het festival wordt elk jaar groter en dat is dit jaar niet anders. Het terrein kan tweeduizend bezoekers meer verwelkomen op de Leet. Het Sint-Maartensplein wordt volledig geïntegreerd in de festivalweide als belevingszone. Daar kun je, tussen de optredens door, even uitrusten en genieten van een hapje en een drankje”, zeggen de organisatoren.

“We zijn heel trots op de affiche, maar geen festival zonder vrijwilligers natuurlijk”, besluit voorzitter Patrick Thijs. “In totaal werken aan deze editie 180 vrijwilligers mee. Die helpen achter de schermen mee of aan een van de acht bars.” Meer info op www.frietrockdeleet.be.