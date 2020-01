Frietrock verhuist van De Leet naar het Hamiltonpark en wordt een driedaags festival: “Vergeet de geruchten dat we ermee zouden stoppen” Christophe Maertens

10 januari 2020

14u23 0 Ieper Het festival Frietrock zal dit jaar niet meer plaatsvinden op de Leet, maar in het Hamiltonpark. Het muziekevenement duurt ook een dag langer, drie in plaats van twee dagen. “Ik weet dat er na de mindere editie van vorig jaar al geruchten de ronde deden dat Frietrock zou verdwijnen, maar zo snel geven wij niet op”, zegt organisator Patrick Thijs.

Dit jaar zal Frietrock plaatsvinden op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september. Het muziekfestival zal echter niet meer plaatsvinden op De Leet, zoals de afgelopen twaalf edities, maar wel aan het Hamiltonpark. “Er zijn grote werken gepland op De Leet en die zouden dit jaar beginnen. Zeker is dat niet, maar we wilden geen risico nemen. De tweede reden is het veiligheidsaspect. We zitten nu al aan achtduizend bezoekers en - ondanks de wat minder opkomst vorig jaar door het slechte weer - we hopen nog te groeien”; legt Thijs uit. “De opbouw van ons festival duurt een week, waardoor er in het centrum van Ieper dus heel wat overlast is. De plaats is afgezet en bussen moeten omrijden. In het Hamiltonpark hebben we dat probleem niet.”

Onderhandelen met artiesten

“Tot nu was de zaterdag een familiedag met animatie op Frietrock, maar dit jaar zal die op zondag vallen”, weet de organisator. “’s Avonds plannen we die dag nog twee grote groepen. Op vrijdag laten we dj’s en rappers op het publiek los, terwijl zaterdag wordt ingevuld met een gewone programmatie.”

Over welke groepen en muzikanten er op het programma staan, kan Patrick nog niets kwijt. “De onderhandelingen zijn volop bezig en zolang er geen handtekening op papier staat, kan ik niets zeggen. Maar reken maar op een mooie affiche. Ik weet dat er na de wat mindere editie van vorig jaar al geruchten de ronde deden dat Frietrock zou verdwijnen, maar zo snel geven we niet op.”

Vorig jaar kon Frietrock namen als Fisher Z, Praga Khan en Golden Earring naar Ieper halen.

Evenementenplein

Het stadsbestuur wil het Hamiltonpark ombouwen tot een evenementenplein, maar de voorzieningen, zoals elektriciteit, daarvoor zijn nog niet aanwezig. “We overleggen met de stad hoe dat zal worden opgelost.” Of Frietrock ooit nog terugkeert naar De Leet is koffiedik kijken. “De werken aan De Leet zullen twee jaar duren en daarna zien we wel. Het is niet zo dat we de band met het centrum volledig verliezen. Het Hamiltonpark ligt op tien minuten wandelen, ver is dat dus niet.”