Frederik Wydoodt boekt met zijn nieuwe club Sassport Boezinge B meteen succes: “Er wordt niet meer gelachen met B-ploegen” Piet Balcaen

22 september 2020

19u01 0 Ieper Het is de voorbije seizoenen even anders geweest, maar er zit weer leven in de brouwerij bij Sassport Boezinge. Letterlijk en figuurlijk. De Sas pils (het bier van de plaatselijke brouwerij Het Sas, red.) vloeit weer rijkelijk door de tapkraan in de kantine van de lokale voetbalclub. Niet alleen met dank aan de A-ploeg, maar minstens evenzeer met dank aan het B-elftal. De nieuw opgerichte ploeg vatte de competitie in vierde provinciale D aan met een zes op zes.

“Tot spijt van wie ons benijdt”, zegt Frederik Wydoodt, die door de clubmensen van Boezinge in het tussenseizoen werd weggeplukt bij GS Voormezele en al meteen sportieve successen boekt met zijn jonge elftal. “Op het moment dat mijn vertrek naar Boezinge vorig seizoen bekendraakte, werd ik ontslagen bij Voormezele. De spelers eisten weliswaar mijn terugkeer, waarna de club tot inkeer kwam en mij het seizoen liet uitdoen. Nogal wat spelers van Voormezele zijn me naar Boezinge gevolgd. Geen prettig gevoel voor de clubmensen van Voormezele. Echter, niet alleen mijn vertrek naar Boezinge luidde die spelersexit in. Als een club bepaalde overeenkomsten niet respecteert, dan trekken de spelers hun conclusies. Ik koos dan wel voor Boezinge omdat de omkadering er beter is dan bij Voormezele, toch zal je mij geen kwaad woord meer over Voormezele horen vertellen. Ik heb er mooie tijden beleefd, maar dat hoofdstuk is afgesloten.”

Bubbel één en twee

“Ik koos met Boezinge voor een nieuw avontuur. Een avontuur dat voorlopig na een thuiszege tegen SK Zillebeke en overwinning in en tegen RW Hollebeke prima verloopt. Niet alleen op sportief vlak. Op ons niveau tellen niet alleen de resultaten. De doorstroming van de jeugd en de binding die de spelers met de club hebben, zijn minstens even belangrijk. De voorbije weken hebben we hard gewerkt aan die clubbinding. Ik stel vast dat mijn bubbel van meer dan twintig spelers op vrijdagavond blijft plakken in de kantine. De wedstrijdpremie die de spelers in het weekend verdienen, keert op die manier terug in de lade van de clubkantine of sponsorcafé. Zoals afgelopen zondag nog in de lade van café De Zwaan. Het toont aan dat de spelers niet alleen plezier beleven op, maar ook naast het veld. Er zijn hier tijden geweest dat de kantine op zondagavond om 18 uur leegliep. Dat zal met onze B-ploeg nooit gebeuren. Ook al kunnen de mannen van de A-ploeg, bubbel één, een pintje verzetten, toch maakt bubbel twee volgens mij nog meer ‘kot’. Tot grote tevredenheid van het bestuur.”

SV Wevelgem City

“Plezier maken, de basis van het provinciaal voetbal, is één aspect van het voetbal. Sportieve prestaties neerzetten is een ander aspect. In voetbal staat of valt alles met resultaten. Resultaten die we voorlopig ook boeken, dankzij veel power achterin en snelheid voorin. Voorlopig zijn dat de ingrediënten van ons succesverhaal.”

“Waar dit succesverhaal kan eindigen? Op het einde van de rit graag in de linkerkolom van het klassement. Als het even kan in de top zes. Ik ben ambitieus en wil op lange termijn promoveren naar derde provinciale. Naar het voorbeeld van SV Wevelgem City B. Iedereen had vóór de competitiestart de mond vol van Brielen Sport. Zij werden naar voren geschoven als de te kloppen ploeg. Voor mij zijn Moorsele B en Ledegem B de grote titelkandidaten. Er wordt ondertussen niet meer gelachen met de B-ploegen.”