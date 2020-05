Franse studenten kunstgeschiedenis veroordeeld na stelen van honderden kunstvoorwerpen in kerken: “Dit is toch geen manier om de geschiedenis te beleven, in een kerk kan je toch ook naar kunst kijken?” Christophe Maertens

04 mei 2020

13u58 0 Ieper Op de rechtbank van Ieper zijn twee Fransen veroordeeld nadat ze in 17 kerken in de ruime regio kunstschatten ontvreemden. Ook in Noord-Frankrijk en in Wallonië sloegen de twee dieven toe, die beiden een masterdiploma in de kunstgeschiedenis op zak hebben. Het duo wou zelf een verzameling aanleggen. “We wilden de geschiedenis voelen”, aldus een van hen.

De twee Fransen vatten tijdens hun studententijd het plan op om een eigen kunstcollectie aan te leggen. In 2016 begon het duo kerken te bestellen, in Frankrijk, maar ook in Oost- en West-Vlaanderen. Er kwam een einde aan de diefstallenplaag toen in het Franse Guïnes de politie de kunstdieven in de kraag vatte. Bij een huiszoeking troffen speurders niet minder dan honderden relikwieën aan, zoals sculpturen, schilderijen op doek en hout en kandelaars. Een deel van de teruggevonden schatten was afkomstig uit kerken van Beloeil, Cordes, Quevaucamps en Warcoing in het bisdom Doornik. Tussen de ontdekte voorwerpen zaten er ook goederen die in kerken in onze regio waren gestolen, zoals een 200 jaar oud beeldje van Maria uit de kerk van De Klijte. Een schilderij en twee kandelaars bleken uit de kerk van Watou afkomstig te zijn.

Franciscus van Assisi

Na de ondervraging van de twee keerden er enkele verdwenen kunstvoorwerpen op mysterieuze wijze terug naar plaats van oorsprong. Dat was bijvoorbeeld het geval met een zware klok die dieven buitmaakten in de kerk van Westouter. Ook in Loker hing plots een gestolen schilderij van Sint-Franciscus van Assisi weer op zijn plaats. De in beslag genomen gestolen spullen kwamen terug bij de eigenaars terecht, nadat het Franse gerecht een oproep verspreidde.

De kunstdieven werden voor de feiten die ze in Frankrijk pleegden eerder voor een Franse rechter gebracht. Voor de feiten die ze op Belgisch grondgebied pleegden moesten ze zich in Ieper verantwoorden. Ze sloegen in totaal in 17 verschillende Belgische kerken toe en de rechter achtte alle feiten bewezen. De twee Noord-Fransen, 29 en 30 jaar oud, begonnen naar eigen zeggen te stelen omdat ze geen geld hadden om schilderijen en beelden te kopen. “We zijn gepassioneerd door de geschiedenis, die we met onze handen wilden aanraken”, klonk het bij de twee. Hun respectievelijke advocaten vroegen aan de rechter opslorping van straf met de Franse veroordeling, maar dat zag de openbare aanklager niet zitten en ook de rechter had daar geen oor naar. “Dit is toch niet de manier om kunstgeschiedenis te beleven, in de kerk kan je toch ook naar de kunstvoorwerpen kijken?”, merkte de rechter op.

Beeldje beschadigd

De rechtbank legde beide beklaagden 10 maanden cel met uitstel op en een boete van 800 euro, eveneens met uitstel. De kerkfabriek van Outrijve bij Avelgem stelde zich als enige slachtoffer burgerlijke partij. “Een bij ons gestolen beeldje zagen we tot nu niet terug en een ander was beschadigd”, zei Jean Buyens van de kerkfabriek op een eerdere zitting.