Franse dieven stelen 63 auto’s, telkens door manipulatie van electronica VHS

21 april 2020

19u11 0 Ieper Voor de correctionele rechtbank van Ieper begint donderdag een proces tegen vier Franse gangsters die zich onder andere in de Westhoek schuldig hebben gemaakt aan autodiefstal op grote schaal. Ze gingen met 63 wagens, vooral van het merk Peugeot, aan de haal.

De feiten dateren van begin november 2016 en duurden net geen twee jaar, tot 23 oktober 2018. Toen werden in het Henegouwse Frameries twee verdachten betrapt toen ze een Peugeot wilden stelen. Uit verder onderzoek werd al snel duidelijk dat de twee niet aan hun proefstuk toe waren. Twee andere verdachten kwamen ook in beeld en uiteindelijk klokten de speurders af op 63 diefstallen in West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen.

Zonder sleutels

Merkwaardig: bij alle diefstallen, meestal auto's van het merk Peugeot, werd met valse sleutels de elektronica van de wagens gemanipuleerd. Daardoor slaagden de daders erin om zonder sleutel weg te rijden. Een aantal verdachten vloog in de cel, een van hen zit nu nog altijd in de cel. Vier verdachten werden naar de correctionele rechtbank verwezen. Ze worden niet alleen beschuldigd van diefstal, maar ook van lidmaatschap van een criminele organisatie.