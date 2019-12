Franse dieven die honderden kerkschatten stalen, hebben masterdiploma kunstgeschiedenis: “We wilden een eigen collectie aanleggen” Christophe Maertens

02 december 2019

15u53 0 Ieper In de rechtbank van Ieper staan twee Fransen terecht die uit zeventien kerken in de ruime regio kunstschatten hadden gestolen. “We wilden een eigen collectie opbouwen, het was niet de bedoeling de goederen te verkopen”, zeggen de twee, die beiden een masterdiploma kunstgeschiedenis op zak hebben.

Het verhaal van de twee Franse beklaagden leest als een roman. In 2016 kregen verschillende kerken uit de regio dieven over de vloer. Pas in maart 2018 kon de politie in het Franse Guînes de kunstdieven oppakken. Bij een huiszoeking troffen speurders honderden relikwieën aan, zoals sculpturen, schilderijen en kandelaars. Een deel van de teruggevonden schatten was afkomstig uit kerken in Beloeil, Cordes, Quevaucamps en Warcoing in het bisdom Doornik. Tussen de ontdekte voorwerpen zaten ook goederen die in kerken in onze regio waren gestolen, zoals een tweehonderd jaar oud beeldje van Maria dat verdween in de kerk van De Klijte. Een schilderij en twee kandelaars bleken afkomstig uit de kerk van Watou.

Op mysterieuze teruggekeerd

De verdachten werden ondervraagd en daarna weer vrijgelaten, waarna enkele verdwenen kunstvoorwerpen op mysterieuze wijze teruggebracht werden naar waar ze gestolen waren. Zo dook een zware klok terug op in de kerk van Westouter en ook in Loker hing plots een gestolen schilderij van Sint-Franciscus van Assisi weer op zijn plaats. Ook de in beslag genomen gestolen spullen keerden terug naar de eigenaars nadat het Franse gerecht een oproep had verspreid.

Masterdiploma kunstgeschiedenis

De kunstdieven werden eerder al voor een Franse rechter gebracht voor de diefstallen in Frankrijk. Twee mannen stonden maandag in Ieper terecht voor de diefstallen op Belgisch grondgebied. Ze sloegen in zeventien kerken toe, onder andere in het zuiden van onze provincie en in Oost-Vlaanderen. De twee Noord-Fransen, 29 en 30 jaar, hebben beiden een masterdiploma kunstgeschiedenis op zak. Ze begonnen te stelen omdat ze een eigen collectie kunst wilden aanleggen, maar geen geld hadden om schilderijen en beelden te kunnen kopen. “We zijn gepassioneerd door geschiedenis, die we met onze handen wilden aanraken”, legden de twee uit. Hun raadslieden vroegen de rechter opslorping van straf met de Franse veroordeling. Daar kregen ze beiden een celstraf met uitstel. In Ieper eiste de openbare aanklager echter een jaar effectief.

Gestolen beeldje

De kerkfabriek van Outrijve, bij Avelgem, stelde zich als enige burgerlijke partij. “Een van de gestolen beeldjes hebben we nog niet terug gekregen en een ander was beschadigd”, zegt Jean Buyens van de kerkfabriek. De zaak wordt op 3 februari verder behandeld.