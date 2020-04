Franse autodieven riskeren tot zeven jaar cel voor diefstal van 63 Peugeots Christophe Maertens

24 april 2020

10u17 0 Ieper Vier Franse autodieven, die vooral tuk waren op wagens van het merk Peugeot, staan voor de rechter in Ieper voor de diefstal van 63 wagens. Ze sloegen toe in West- en Oost-Vlaanderen en in Henegouwen. Ze manipuleerden telkens de elektronica in de wagen met behulp van valse sleutels.

Het onderzoek, dat vooral door de recherche van de lokale politie Arro Ieper werd gevoerd, begon nadat in mei en juni 2017 in Hooglede vier wagens waren gestolen in een straal van zeven kilometer. Vreemd was dat er op de plaats van de diefstal geen gebroken glas of andere sporen werden aangetroffen. Ook bleken de slachtoffers nog allemaal hun autosleutel te hebben. De gestolen auto's waren van het merk Peugeot. Bij navraag werd duidelijk dat een garagist een kopie van de sleutel met transponder had aangevraagd. Het onderzoek leverde twee lijsten van opgevraagde sleutels op: een lijst van 79 wagens, waarvan er 27 werden gestolen en een lijst van 73 auto’s, waarvan er 32 zijn verdwenen.

Criminele bende

In Moeskroen hield de politie op 17 juni 2017 een BMW tegen. Die wagen was eerder betrokken in een ongeval en hersteld met onderdelen van gestolen auto’s. Het uitlezen van gsm’s van de verdachten leverde chassisnummers op van andere gestolen wagens. In januari 2018 brandde in Wervik een wagen uit en tussen de assen vond de politie drie nummerplaten van gepikte auto’s. De diefstallenplaag eindigde op 23 november 2018 toen de politie in het Waalse Frameries twee verdachten, Zohair B.H. en Mustapha B., kon oppakken.

Het parket kon uiteindelijk vier Fransen voor de rechter van Ieper brengen. “Ze gingen eerst op verkenning om het chassisnummer van de wagens te bekomen. Daarop bestelden ze de sleutel met transponder bij malafide garagehouders, waarna ze de wagens konden stelen”, legde de procureur uit. Het viertal moet zich verantwoorden voor 63 autodiefstallen, een diefstalpoging en lidmaatschap van een criminele bende. Tegen Zohair B.H. (36) uit Roubaix, die als leider van de groep wordt aanschouwd, vordert de procureur zeven jaar cel. De drie anderen riskeren tussen drie en vijf jaar cel.

“Te zware vordering”

Meester Walter Van Steenbrugge, die het opnam voor de hoofdverdachte, gaf toe dat zijn cliënt betrokken was bij vijftig diefstallen, maar sprak tegen dat hij het hoofd van de organisatie is. “Die man is lager in rang dan de malafide garagisten en de mannen die gestolen wagens ombouwen en verkopen. Het was dus niet mijn cliënt die de grote winsten maakte.” De raadsman stond een beetje versteld van de zware vordering van het openbaar ministerie. “Er is hier geen sprake van geweld, wat vordert u als het gaat om gewelddadige diefstallen? Tien of vijftien jaar cel? Die man werkte mee aan het onderzoek en heeft achttien maanden in voorarrest gezeten. Een deel van de straf met uitstel moet kunnen.”

Twee andere verdachten vragen ook een deel van de straf met uitstel. Oualid D. gaat voor de vrijspraak. Vonnis op 19 mei. Tegen de verdachten loopt nog een gelijkaardig dossier in Frankrijk.