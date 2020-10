Fotografen bedanken zorgverleners voor inzet tijdens de coronacrisis: “Ik hoor verhalen die aan de ribben blijven plakken” Christophe Maertens

01 oktober 2020

14u51 3 Ieper Tijdens het Weekend van de Klant op 3 en 4 oktober zetten enkele beroepsfotografen de zorg in de kijker. Elke zorgverlener kan samen met zijn gezin op de foto in een professionele studio. Fotografe Heidi Pype uit Ieper werkt mee aan het project en zette ondertussen al zo’n 80 gezinnen op de gevoelige plaat.

“Het zijn voor veel mensen moeilijke tijden, maar voor mensen in de zorgsector is het extra lastig”, aldus Heidi. “De crisis vraagt het uiterste van de hulpverleners, zowel fysiek als mentaal: de onregelmatige uren en de extra druk. Ze staan wel klaar voor ons, dag en nacht, met de best mogelijke zorgen. Ook voor hun gezin is dit geen gemakkelijke periode. Daarom wou ik voor hen iets terug doen.” Ondertussen zette Heidi al een 80-tal gezinnen van zorgverleners op de gevoelige plaat. “Veel van hen vertellen hun verhaal en dat blijft vaak aan de ribben plakken.”

Lokaal winkelen

Initiatiefnemer van het is fotograaf Yves Nevens uit Denderleeuw. “Ook fotografen hebben het hard te verduren. Wij moesten niet alleen onze winkels sluiten, maar ook onze fotostudio’s. Dat was heel zwaar, vooral omdat dit midden in de drukste periode van het jaar viel met de communie- en lentefeesten. Nu ook alle huwelijken worden geannuleerd en bedrijfsfeesten worden afgelast, moeten heel wat collega’s beroep doen op de spaarcenten. Ik wil de gezinnen oproepen om zeker lokaal te blijven winkelen en ondernemers zoals fotografen te blijven bezoeken.” In onze provincie nemen naast Heidi ook Didier de Daniloff uit Roeselare en Kathy Surmont uit Wevelgem deel aan het project.