Fotograaf Pieter Clicteur stelt tentoon in Heilig Hart in Ieper Christophe Maertens

16 januari 2020

14u53 0 Ieper In het Heilig Hartziekenhuis in Ieper loopt vanaf 23 januari een tentoonstelling met werk van beroepsfotograaf Pieter Clicteur. De expo wordt georganiseerd door de werkgroep KIOZ.

KOIZ, wat staat voor Kunst In en Om het Ziekenhuis, is een werkgroep die in het ziekenhuis actief kunsttentoonstellingen organiseert en de ziekenhuisgangen helpt opsmukken. De groep probeert via kunst de laagdrempeligheid te verhogen en de patiënten, de personeelsleden en de bezoekers in contact brengt met verrassende kunstenaars en hun werk.

Onderwaterportretten

Vanaf 23 januari is er werk te zien van beroepsfotograaf Pieter Clicteur. In 2015 bracht de man een boek uit met 61 onderwaterportretten van bekende Vlamingen, ter promotie van orgaandonatie. Een jaar later publiceerde de fotograaf zijn tweede boek, waarmee hij zelfmoord in Vlaanderen wil helpen voorkomen. Daarbij fotografeerde hij personen in twee emoties. De tentoonstelling ‘Heart & Soul’ van Pieter Cliteur loopt van 23 januari 2020 tot begin augustus 2020 in het Onthaal en Raadplegingen van het ziekenhuis. Op weekdagen tussen 14 uur en 18.30 uur, op weekend- en feestdagen van 10 uur tot 18.30 uur. De vernissage vindt op 23 januari plaats om 19 uur in het Auditorium van het ziekenhuis. Wim Opbrouck, die trouwens zelf onderwerp uitmaakt van een van de foto’s van Pieter, zorgt voor muziek. Inschrijven voor de vernissage is verplicht. Meer info: www.pzheilighart.be