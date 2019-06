Fotograaf die tentoonstelde in IFFM wil boek uitgeven rond WO I en nasleep daarvan Christophe Maertens

15 juni 2019

09u43 0 Ieper De Britse Fotograaf Ian Alderman is op zoek naar steun om zijn nieuw boek ‘A Century On’ te publiceren. Daarin staan foto’s die te zien waren bij een tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum.

Ian Alderman is geen onbekende in Ieper. De Britse fotograaf toonde een tijdje terug in het IFFM werk in een expo die deel uitmaakte van het project ‘1917 Totale Oorlog in Vlaanderen’. In zijn reeks foto’s ‘Recovering the Past’ verwerkte de fotograaf figuren uit de Eerste Wereldoorlog in foto’s die hij maakte bij de ontmijningsdienst DOVO. Die foto’s zijn opgenomen in het boek dat de Londenaar nu wil uitbrengen.

“Het maken van het boek duurde acht jaar en het geeft een kijk op een unieke manier een kijk op de gevolgen van een oorlog die 100 jaar geleden eindige”, aldus Ian Alderman. “Ik geloof dat dit boek kan tonen dat uit de catastrofe van de oorlog de volgende generaties veel kunnen leren.” Veel van de foto’s in het boek waren te zien op verschillende internationale tentoonstellingen, onder meer in het In Flanders Fields Museum in Ieper. Er is een crowdfunding opgestart om het boek te kunnen uitgeven. Die is te vinden via www.kickstarter.com en doorklikken naar ‘A Century on’.