Foorkramers kattenfoor zoeken goed doel Christophe Maertens

26 november 2019

08u13 0 Ieper De foorkramers van de kattenfoor, die in maart naar Ieper komt, zijn op zoek naar een goed doel om te steunen.

De foorkramers tonen net als elk jaar hun goed hart en kiezen een goed doel om te steunen. Het gaat om een goed doel dat kinderen in de stad ondersteunt. Sociale instellingen, jeugdverenigingen of andere organisaties die een project hebben dat financiering zoekt, kunnen zich kandidaat stellen. Die moeten worden ingediend bij de dienst foren in AC Auris, Ter Waarde in Ieper. De kattenfoor slaat haar tenten op van 6 tot en met 15 maart 2020 op de Grote Markt in Ieper.