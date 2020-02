Foorkramers Kattenfoor zoeken goed doel om te steunen Christophe Maertens

12 februari 2020

08u42 0 Ieper De Kattenfoor komt van vrijdag 6 maart tot en met zondag 15 maart naar Ieper. Meer dan 35 foorkramers trekken hun tenten op.

De foorkramers kiezen ook dit jaar een goed doel dat kinderen in onze stad ondersteunt. Wie als sociale instelling, jeugdvereniging of organisatie een project heeft en daarvoor financiële steun kan gebruiken, kan nog enkele dagen zijn kandidatuur indienen. Stuur voor 15 februari je kandidatuur in naar de dienst Foren in AC Auris, Ter Waarde 1 in Ieper of mail naar foren@ieper.be.