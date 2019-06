Fontein bezorgt Britse scholieren een fijne verfrissing Christophe Maertens

25 juni 2019

16u51 0 Ieper De fontein op de Grote Markt in Ieper zorgde dinsdag voor een welgekomen verfrissing bij enkele scholieren. In het nabijgelegen ijssalon was het buitengewoon druk.

Britse scholieren uit Bristol en Bath hadden hun trip naar de Westhoek wellicht iets koeler voorgesteld. De fontein op de Grote Markt zorgde echter voor afkoeling. Dat de jongeren nat werden tot op de huid, kon hen een zorg wezen. In het naast de fontein gelegen ijssalon Il Gusto d’Italia was het dan weer een drukte van jewelste. De uitbaatster en enkele personeelsleden konden het scheppen van ijs bijna niet bijbenen. “Een topdag? Ja, maar het is toch wel echt warm hoor”, blies de uitbaatster. Wie wat koelte wou, kon die ook vinden op het binnenplein van het In Flanders Fields Museum, waar het terrasje in de schaduw van de hoge muren van de Lakenhalle te vinden is.