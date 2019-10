Financiële middelen voor ‘Kerst in Ieper’ gezocht Christophe Maertens

13u13 0 Ieper ‘Kerst in Ieper’ is op zoek naar bedrijven die het evenement willen sponseren. Als sponsor sta je meer dan vijf weken centraal op het evenement op de Grote Markt en in het stadscentrum.

“Na de geslaagde vorige edities hebben de ijspiste en het kerstdorp op de Grote Markt opnieuw hun plaats veroverd tijdens de Ieperse eindejaarsperiode, want goede tradities houden we graag in ere”, aldus de dienst lokale economie. “Het kerstdorp op de Grote Markt wordt dit jaar op vrijdagavond 22 november 2019 met feestelijke luister ingehuldigd en sluit vijf weken later de deuren op 31 december. De ijspiste blijft open tot het einde van de kerstvakantie op 5 januari 2020.”

Omdat kwaliteit een sleutelwoord is in de realisatie van de ijspiste en het kerstdorp, heeft de stad nood aan financiële middelen. “Omdat de positieve uitstraling van het kerstevenement jouw bedrijf ten goede kan komen, zouden we graag een beroep doen op je”, klinkt het. “Als sponsor sta je meer dan vijf weken centraal op het evenement op de Grote Markt en in het stadscentrum. Daarom hebben we een nieuw sponsorvoorstel uitgewerkt dat zowel de zelfstandigen als de grote bedrijven zal bekoren.” Het sponsorboek is te bekijken via https://www.ieper.be/kerst-in-ieper_sponsorboek19.