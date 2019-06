Fikse boete voor illegale exploitatie afvalverwerkend bedrijf LSI

24 juni 2019

16u54

Bron: LSI 0

Plastic- en kunststofafvalverwerkend bedrijf FL Plastics Recuperation uit Ieper en haar zaakvoerders moeten van de rechter in Kortrijk een boete van 54.000 euro betalen.

De zaakvoerders startten het bedrijf langs de Brugseweg al in november 2013 op terwijl ze pas op 21 augustus 2014 over een proefvergunning voor één jaar beschikten. De rechter achtte de illegale exploitatie tijdens die 10 maanden dan ook bewezen. Verder bleken er bij controles heel wat administratieve inbreuken. Zaakvoeders Eddy N. (61) en Grietje W. (57) uit Koksijde gaven toe dat ze al zonder milieuvergunning startten omdat ze al 7.500 euro huur per maand voor het pand van een voormalige schrijnwerkerij moesten betalen. Ze dienden wel onmiddellijk een vergunningsaanvraag in, die pas 10 maanden later afgeleverd werd. In april 2017 schorste de Raad van State de vergunning van het bedrijf na een klacht van het Jan Ypermanziekenhuis. Het bedrijf stopte daarna definitief de activiteiten.