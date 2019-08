Figuranten gezocht voor Ieperse Halloweenstoet Christophe Maertens

22 augustus 2019

10u26 0 Ieper In Ieper zien ze op zoek naar figuranten die willen meelopen in de Halloweenstoet.

“Altijd al eens in de huid willen kruipen van Jason Voorhees, Freddy Krueger of Hannibal Lecter? Grijp dan nu je kans!”, aldus Centrummanagement Ieper. De vzw organiseert samen met het bedrijf Kostumation een Halloweentocht op donderdag 31 oktober 2019. “Daarvoor zoeken we nog figuranten. Help jij ons de deelnemers aan de tocht de stuipen op het lijf te jagen?” Wie zin heeft daarvoor kan contact opnemen met de Dienst Economie via economie@ieper.be of 057 451 680.