Fietswijding beschermt wielertoeristen tegen pech en ongevallen Peter Lanssens

01 maart 2020

Diaken Lode Caes zegende zondagmiddag vanop een hoogtewerker zo’n 100 fietsers op de Veemarkt in Ieper. Met de wijding, een initiatief van fietsclub Molteni’s, werd patroonheilige St-Christoffel gunstig gestemd. Om alle wielertoeristen te beschermen tegen pech en ongevallen, met wederzijds respect voor iedere weggebruiker en de wegcode. “We schieten met deze wijding ook het wielerseizoen van 2020 in gang”, zegt wielertoerist Gaëtan Dumoulin. Een tocht zondagochtend ging de wijding vooraf. Waarbij de heren van de clubs Molteni’s, Koeketoe, Brandhoazen en Mc Bride de dames op sleeptouw namen. Met vertrek en aankomst aan het clublokaal in café De Oude Veemarkt.