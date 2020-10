Fietssuggestiestrook in de Kalfvaart: “Weg met de vervelende boord” Christophe Maertens

11 oktober 2020

13u48 0 Ieper In de Kalfvaart in Ieper maakten de betonnen boordjes plaats voor een comfortabele fietssuggestiestrook.

“In de straat was de situatie onveilig en we willen als stadsbestuur voor het nodige comfort zorgen wanneer fietsers de weg gebruiken”, zegt schepen Ives Goudeseune. “De twee betonstroken werden vervangen door bredere, comfortabelere fietssuggestiestroken in okergele asfalt. Ook de tussenliggende rijweg in asfalt werd vernieuwd.”

Ter hoogte van de verkeerslichten is een fietsvoorsorteerstrook voorzien. “Een bredere fietsstrook in asfalt moet het fietsers makkelijker maken om op te rijden”, zegt de schepen. Ook in de Basculestraat werden een aantal verbeteringen aangebracht die de veiligheid van de fietser ten goede komen.

“Fietsveiligheid is prioriteit voor onze stad”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), bevoegd voor mobiliteit. “In straten waar een afgescheiden fietspad niet haalbaar is, zetten we maximaal in op fietssuggestiestroken. Die geven extra aandacht aan de fietsers op de weg en zorgen ervoor dat de straat optisch vernauwd wordt, wat bestuurders aanmaant hun snelheid te minderen. We zijn tevreden met deze realisatie in de Kalfvaart, een belangrijke verbindingsweg voor onze stad.”