Fietsrek verdwijnt even door werken Christophe Maertens

29 augustus 2019

15u52 0 Ieper Het fietsrek dat staat opgesteld aan het Vleeshuis in Ieper wordt vrijdag weggenomen. De oorzaak zijn de werken in de straat. “Na de werken worden er uiteraard terug fietsrekken voorzien”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a).

“Vanaf 2 september starten de rioleringswerken in het gedeelte Boomgaardstraat tussen Boter- en Burchtstraat”, zegt schepen Goudeseune. “Tijdens deze werken zal de straat niet toegankelijk zijn voor verkeer. Conform de huidige planning zullen deze werken klaar zijn tegen eind januari. Daarna dient de mozaïeken rijweg nog een viertal weken uit te harden.” In het kader van de werken wordt het fietsrek ter hoogte van het Vleeshuis weggenomen. “Uiteraard worden de fietsrekken terug voorzien na de werken. Of dat op exact dezelfde plaats zal zijn, moet nog worden bekeken.”