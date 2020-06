Fietsersbond vraagt stadsbestuur tandje bij te steken in fietsbeleid, maar burgemeester zegt dat er al heel wat inspanningen gebeuren Christophe Maertens

04 juni 2020

18u34 0 Ieper De stad Ieper haalde bij een fietsbevraging door de Fietsersbond een score van 48,9 procent, terwijl in Vlaanderen het gemiddelde 60,9 procent is. De Ieperse Fietserbond is wel gematigd tevreden met de ambities van het stadsbestuur. “We hebben al hard gewerkt om het fietswelzijn te verbeteren in onze stad en heel wat grote projecten zitten nog in de pijplijn”, reageert burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), die spreekt van een kleinschalige enquête door de fietsersbond.

Voor de verkiezing ‘Fietsgemeente 2020' organiseerde de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een fietsbevraging in Vlaanderen. 24.394 fietsers vulden de enquête in. Voor elke stad of gemeente waar minstens 50 fietsers of 1 procent van het aantal inwoners de bevraging invulde, werd een fietsrapport gemaakt. Dat was ook het geval voor Ieper.

50ste plaats

“In Ieper vulden 103 Ieperse fietsers de vragenlijst in”, zegt Johan Vanhaverbeke, voorzitter fietsersbond Ieper. “Onze stad kreeg van zijn fietsers een totaalscore van 48,9 procent, voor Vlaanderen is het gemiddelde 60,9 procent. De stad staat daarmee op de 50ste plaats voor de gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 inwoners, waarin de Westhoek-gemeente Koksijde leidt met 82 procent.” Volgens de fietsersbond zijn de pijnpunten voor Ieper bekend: gevaarlijke kruispunten en oversteken, gebrek aan fietscomfort en te weinig ruimte voor de fiets in de binnenstad. Fietsende kinderen en bejaarden vermijden daarom vaak het centrum.

“Het huidige stadsbestuur is zich bewust van de situatie en toonde de ambitie in zijn meerjarenplan om het beter te doen”, aldus de voorzitter. “In het stadsbeeld zien we de eerste veranderingen: op de Grote Markt komt een comfortabele fietsstrook, de bolle kasseien verdwijnen meer en meer, de rotonde op de Meenseweg maakt de situatie daar veiliger. De door de Fietsersbond aangegeven knelpunten worden aangekaart bij wegbeheerders of worden zelf opgelost, zoals recent op het kruispunt Poperingseweg-Capucienenstraat.”

Fietsstad van het jaar

“Deze en andere op til zijnde verbeteringen zullen misschien al leiden tot een betere score, en dus een voldoende voor volgend jaar”, zegt de voorzitter. “Als Fietsersbond zijn we alvast tevreden over de constructieve samenwerking met de stad. De gemakkelijke ingrepen zullen sneller worden uitgevoerd en de investeringen in comfortabeler infrastructuur en veiliger oversteken zijn zeker prioritair. We hopen echter op meer ambitie in het nieuwe mobiliteitsplan: een beperking van het doorgaand verkeer in de binnenstad en fietsstraten, waar de auto welkom is, maar achter de fiets moet blijven. Dus een bereikbare binnenstad met meer ruimte voor de zwakke weggebruiker. Als het stadsbestuur de ambitie heeft om ooit ‘Fietsstad van het jaar’ te worden, dan werken we als Fietsersbond heel graag mee om dat tandje bij te steken. De kansennota die we twee jaar geleden opmaakten, kan zeker inspiratie bieden.”

Grote projecten in de pijplijn

“Met slechts 103 ingevulde enquêtes op bijna 35.000 inwoners is deze enquête bijzonder kleinschalig, wat nog geen 0,3 procent”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper. “Wij baseren ons wat betreft het toekomstig fietsbeleid in hoofdorde op de resultaten van de grote bewonersbevraging die we organiseerden bij onze start als nieuw bestuur. Daar nam bijna 14 procent van de Ieperlingen aan deel, en kwam de vraag naar comfortabelere fietspaden duidelijk naar voren. De bemerkingen en suggesties van de Ieperlingen hebben we met de nieuwe meerderheid ter harte genomen bij de opstelling van het meerjarenplan. Sindsdien is hard gewerkt om het fietswelzijn te verbeteren. Heel wat grote projecten zitten in de pijplijn waar we fietscomfort en fietsveiligheid optimaal in de plannen verwerken, denk aan de heraanleg van De Leet, de doortochten van Boezinge en Vlamertinge, de heraanleg van de Dikkebusseweg en ook de Vrijbosroute wordt gerealiseerd in samenwerking met de provincie. We zetten het voorbije jaar in op bijkomende fietsstallingen en voorzien daarenboven een pak extra plaatsen bij de heraanleg van de binnenstad.”